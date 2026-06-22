Ваучеры для ВПЛ и кредиты для ветеранов: Украина получит 140 миллионов евро

Украина получит 140 миллионов евро на жилье для ветеранов и переселенцев с временно оккупированных территорий. Эти средства должны помочь более чем 3 500 семьям, которые из-за войны лишились дома или нуждаются в поддержке при покупке жилья.

Сколько средств выделено на жилье для ВПЛ

Административный совет Банка развития Совета Европы одобрил выделение 140 миллионов евро на две жилищные программы в Украине, сообщает Министерство развития общин и территорий.

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Большую часть финансирования – 80 миллионов евро – направят на программу "Жилье для ВПЛ из ВОТ" в рамках "еВосстановление".

Эта программа предназначена для людей, которые лишились жилья из-за войны и были вынуждены покинуть временно оккупированные территории. За счет новых средств в течение двух лет планируется дополнительно профинансировать около 2 тысяч жилищных ваучеров. Их можно будет использовать для покупки собственного жилья.

Первый транш Украина должна получить в сентябре 2026 года. Его размер составит 40 миллионов евро.

На первом этапе поддержку в рамках этой программы получат участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны. Первыми дополнительным финансированием смогут воспользоваться именно эти категории ВПЛ.

Алексей Кулеба отметил, что первые переговоры с председателем БРРЕ Карло Монтичелли о поддержке жилищных программ состоялись год назад в Риме. Теперь эти договоренности закреплены решением Административного совета Банка. По словам вице-премьера, за три года жилищными программами от государства уже воспользовались почти 500 тысяч семей.

Какую поддержку получат ветераны войны

Еще 60 миллионов евро пойдут на отдельную жилищную программу для ветеранов войны. Это направление предусматривает долгосрочные льготные ипотечные кредиты, которые можно будет использовать для покупки нового жилья.

Программу будет реализовывать Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству. Благодаря кредиту ЕБРР и револьверному механизму финансирования ветераны смогут получить около 1 500 льготных кредитов.

Более 1 100 кредитов будут профинансированы непосредственно за счет средств БРРЕ. Еще более 450 кредитов планируется профинансировать за счет повторного использования возвращенных средств.

Когда поступят деньги по жилищным сертификатам

Следующий транш для выплат по жилищным сертификатам должен поступить в два этапа. Ориентировочно это ожидается с августа по ноябрь 2026 года. Если деньги по сертификату еще не забронированы, владельцам рекомендуют учитывать ожидаемый график нового финансирования.