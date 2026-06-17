Жилищный сертификат и ваучер легко спутать: чем они отличаются

В Украине в рамках программы "еВосстановление" действуют несколько вариантов помощи для людей, лишившихся жилья из-за войны. Жилой сертификат и жилой ваучер могут казаться похожими, но на самом деле они рассчитаны на разные жизненные ситуации.

Что общего между жилищным сертификатом и ваучером

Как сообщает Министерство развития общин, жилищный сертификат и жилищный ваучер преследуют одну и ту же цель.

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Но сертификат предназначен для владельцев разрушенного жилья, а ваучер – для переселенцев с временно оккупированных территорий, которые соответствуют условиям этой программы.

Оба варианта работают через Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Человек подает заявление, а его рассматривает местная комиссия при общине или военной администрации. После этого проверяют документы и данные заявителя, а принятое решение утверждают. На рассмотрение заявления в обоих случаях отводится до 30 календарных дней.

Для покупки одного жилого объекта можно объединить несколько жилищных сертификатов между собой или несколько жилищных ваучеров между собой. Важное условие – средства по ним должны быть забронированы одновременно.

На жилье, приобретенное по сертификату или ваучеру, действует запрет на продажу в течение 5 лет. Кроме того, заявители проходят проверки и подают справку об отсутствии судимости.

Чем жилищный ваучер отличается от сертификата

Кто может получить помощь. Жилой сертификат и денежная компенсация на восстановление предназначены для украинцев, которые были владельцами уничтоженного жилья. Для этого право собственности должно быть внесено в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, а факт уничтожения жилья – подтвержден. Если жилье находилось в совместной собственности, каждый совладелец получает компенсацию в соответствии со своей долей.

В свою очередь, жилищный ваучер предусмотрен для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. На первом этапе им могут воспользоваться переселенцы со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

Если есть другое жилье. Для получения жилищного ваучера важно, чтобы у человека не было жилья в собственности на подконтрольной Украине территории. В то же время жилье, оставшееся на временно оккупированной территории, не лишает права на ваучер.

Как подать заявление. Заявление на компенсацию за уничтоженное жилье можно подать через приложение или портал "Дия", ЦНАП или нотариуса. Для получения жилищного ваучера на первом этапе доступно только мобильное приложение "Дия". С конца июля планируется открыть подачу заявок через портал "Дия", ЦНАПы и нотариусов.

Каков размер помощи. В случае жилищного сертификата или денежной компенсации сумма определяется индивидуально для каждого случая. Учитываются площадь жилья, его местоположение, год постройки, количество комнат и другие характеристики. Жилищный ваучер имеет фиксированный размер – 2 миллиона гривен.

На что можно потратить средства. В рамках компенсации за уничтоженное жилье человек может выбрать сертификат для покупки нового жилья или деньги на строительство на собственном земельном участке. Жилищный ваучер можно использовать только для приобретения жилья.

Как долго действует бронирование. По жилищному сертификату средства бронируются на 30 календарных дней, а по ваучеру – на 60 календарных дней. Если за это время деньги не были использованы, они возвращаются в программу и идут на финансирование других заявителей в очереди.

Что происходит с правом собственности. Если человек получает компенсацию за уничтоженное жилье, право собственности на разрушенный объект прекращается. Также получатель передает государству право требования к России на сумму полученной компенсации.

В случае с жилищным ваучером прекращать право собственности на жилье, оставшееся на временно оккупированной территории, не требуется. Но после покупки нового жилья человек также передает государству право требования к государству-агрессору на сумму предоставленной помощи.

Можно ли унаследовать. Право на компенсацию за уничтоженное жилье можно унаследовать в соответствии с законодательством. Для жилищного ваучера такая возможность не предусмотрена.

Когда поступят деньги по жилищным сертификатам

Следующий транш для выплат по жилищным сертификатам должен поступить в два этапа. Ориентировочно это ожидается с августа по ноябрь 2026 года. Если деньги по сертификату еще не зарезервированы, владельцам рекомендуют учитывать ожидаемый график нового финансирования.