Собственного жилья нет, но этого недостаточно: кому могут отказать в жилищном ваучере
Даже если ВПЛ не имеют собственной квартиры или дома, в выдаче жилищного ваучера им могут отказать. Новые ограничения касаются не только недвижимости – значение будут иметь также ранее полученная государственная помощь и место регистрации.
Как проверяют ВПЛ, желающих получить жилищный ваучер
При рассмотрении заявления информация о переселенце и членах его семьи будет проверяться через государственные реестры, пишет "Юридический советник для ВПЛ".
Будут выяснять, имеется ли у них собственное жилье, прекращалось ли право собственности на недвижимость и обращались ли они за компенсацией за уничтоженное жилье. Также будут проверять предыдущее место проживания на временно оккупированной территории.
Если в ходе проверки будут выявлены расхождения в данных, комиссия проведет дополнительную проверку. Сами по себе несоответствия не означают автоматического отказа. В выдаче ваучера могут отказать, если подтвердятся обстоятельства, из-за которых заявитель не имеет права на такую помощь.
Когда могут отказать в предоставлении жилищного ваучера
- Прекращение права собственности на жилье. Ограничение касается заявителей и членов их семей, которые с 24 февраля 2022 года до подачи заявления утратили право собственности на жилую недвижимость, в частности из-за разрушения жилья.
- Предыдущее использование государственной помощи. В предоставлении ваучера могут отказать, если заявитель или члены его семьи уже использовали или начали использовать государственную помощь по ипотечным кредитам или программе "еОселя".
- Регистрация на оккупированной территории. Отказ могут получить переселенцы, которые зарегистрировали или задекларировали место жительства на временно оккупированной территории уже после ее оккупации.
Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который позволит ВПЛ сочетать жилищный ваучер на 2 миллиона гривен с программой "еОселя". Если ваучера не хватит на покупку жилья, оставшуюся сумму можно будет покрыть ипотечным кредитом, однако изменения пока не вступили в силу.