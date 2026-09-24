Как проверяют ВПЛ, желающих получить жилищный ваучер

При рассмотрении заявления информация о переселенце и членах его семьи будет проверяться через государственные реестры, пишет "Юридический советник для ВПЛ".

Будут выяснять, имеется ли у них собственное жилье, прекращалось ли право собственности на недвижимость и обращались ли они за компенсацией за уничтоженное жилье. Также будут проверять предыдущее место проживания на временно оккупированной территории.

Если в ходе проверки будут выявлены расхождения в данных, комиссия проведет дополнительную проверку. Сами по себе несоответствия не означают автоматического отказа. В выдаче ваучера могут отказать, если подтвердятся обстоятельства, из-за которых заявитель не имеет права на такую помощь.

Когда могут отказать в предоставлении жилищного ваучера

Прекращение права собственности на жилье . Ограничение касается заявителей и членов их семей, которые с 24 февраля 2022 года до подачи заявления утратили право собственности на жилую недвижимость, в частности из-за разрушения жилья.

. Ограничение касается заявителей и членов их семей, которые с 24 февраля 2022 года до подачи заявления утратили право собственности на жилую недвижимость, в частности из-за разрушения жилья. Предыдущее использование государственной помощи . В предоставлении ваучера могут отказать, если заявитель или члены его семьи уже использовали или начали использовать государственную помощь по ипотечным кредитам или программе "еОселя".

. В предоставлении ваучера могут отказать, если заявитель или члены его семьи уже использовали или начали использовать государственную помощь по ипотечным кредитам или программе "еОселя". Регистрация на оккупированной территории. Отказ могут получить переселенцы, которые зарегистрировали или задекларировали место жительства на временно оккупированной территории уже после ее оккупации.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который позволит ВПЛ сочетать жилищный ваучер на 2 миллиона гривен с программой "еОселя". Если ваучера не хватит на покупку жилья, оставшуюся сумму можно будет покрыть ипотечным кредитом, однако изменения пока не вступили в силу.