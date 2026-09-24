Як перевіряють ВПО, які хочуть отримати житловий ваучер

Під час розгляду заяви інформацію про переселенця та членів його сім'ї перевірятимуть через державні реєстри, пише Юридичний порадник для ВПО.

З'ясовуватимуть, чи мають вони власне житло, чи припиняли право власності на нерухомість і чи зверталися за компенсацією за знищене житло. Також перевірятимуть попереднє місце проживання на тимчасово окупованій території.

Якщо під час перевірки виявлять розбіжності в даних, комісія проведе додаткову перевірку. Самі по собі невідповідності не означають автоматичної відмови. Відмовити у ваучері можуть, якщо підтвердяться обставини, через які заявник не має права на таку допомогу.

Коли можуть відмовити у житловому ваучері

Припинення права власності на житло . Обмеження стосується заявників та членів їхніх сімей, які з 24 лютого 2022 року до подання заяви припинили право власності на житлову нерухомість, зокрема через руйнування житла.

. Обмеження стосується заявників та членів їхніх сімей, які з 24 лютого 2022 року до подання заяви припинили право власності на житлову нерухомість, зокрема через руйнування житла. Попереднє використання державної допомоги . У ваучері можуть відмовити, якщо заявник або члени його сім'ї вже використали чи почали використовувати державну допомогу за іпотечними кредитами або програму "єОселя".

. У ваучері можуть відмовити, якщо заявник або члени його сім'ї вже використали чи почали використовувати державну допомогу за іпотечними кредитами або програму "єОселя". Реєстрація на окупованій території. Відмову можуть отримати переселенці, які зареєстрували або задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території вже після її окупації.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який дозволить ВПО поєднувати житловий ваучер на 2 мільйони гривень із програмою "єОселя". Якщо ваучера не вистачить на купівлю житла, решту суми можна буде покрити іпотечним кредитом, однак зміни поки не набули чинності.