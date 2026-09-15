Ваучера не хватает на жилье: ВПЛ хотят разрешить брать кредит на оставшуюся сумму

ВНП смогут сочетать жилищный ваучер с ипотечным кредитом под залог приобретенного жилья. Верховная Рада уже поддержала соответствующие изменения в первом чтении, однако они пока не вступили в силу.

Что изменится в отношении жилья, приобретенного по ваучеру

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №15335. Он касается жилья, которое ВПЛ приобретают или строят одновременно за счет средств жилищного ваучера и банковского кредита, пишет 24 Канал.

Законопроект должен позволить оформлять такую недвижимость в качестве залога перед банком. То есть жилищный ваучер и кредит можно будет использовать для одной покупки: часть стоимости квартиры или дома покроет государственная помощь, а остальное – банковский кредит. Приобретенное жилье при этом станет залогом именно по этому кредиту.

Для этого планируется внести изменения в законы "Об ипотеке", "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений" и "О нотариате".

В то же время на жилье, приобретенное по такой схеме, будут действовать ограничения. Его нельзя будет свободно продать, подарить или повторно передать в ипотеку. Исключение – если кредитор обращает взыскание на недвижимость из-за невыполнения условий кредита.

Как новые правила повлияют на ВПЛ

Изменения в первую очередь касаются случаев, когда суммы жилищного ваучера недостаточно для покупки выбранного жилья. Тогда ВПЛ сможет использовать ваучер в качестве части оплаты, а остальную сумму получить в кредит в банке.

Например, если квартира стоит дороже суммы государственной помощи, разницу можно будет покрыть кредитными средствами. Именно эта квартира станет залогом перед банком до погашения кредита.

Пока что новые правила не действуют. Верховная Рада поддержала законопроект только в первом чтении, поэтому документ еще предстоит доработать и принять.

Напомним, жилищный ваучер на 2 миллиона гривен могут получить ВПЛ, имеющие статус участника боевых действий. Помощь можно использовать для приобретения или строительства жилья.