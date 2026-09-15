Що зміниться для житла, придбаного за ваучер

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №15335. Він стосується житла, яке ВПО купують або будують одночасно за кошти житлового ваучера та банківського кредиту, пише 24 Канал.

Законопроєкт має дозволити оформлювати таку нерухомість як заставу перед банком. Тобто житловий ваучер і кредит можна буде використати для однієї покупки: частину вартості квартири чи будинку покриє державна допомога, а решту – позика банку. Придбане житло при цьому стане заставою саме за цим кредитом.

Для цього планують змінити закони "Про іпотеку", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" і "Про нотаріат".

Водночас для житла, придбаного за такою схемою, діятимуть обмеження. Його не можна буде вільно продати, подарувати або повторно передати в іпотеку. Виняток – якщо кредитор звертає стягнення на нерухомість через невиконання умов кредиту.

Як нові правила вплинуть на ВПО

Зміни насамперед стосуються випадків, коли суми житлового ваучера недостатньо для купівлі обраного житла. Тоді ВПО зможе використати ваучер як частину оплати, а решту суми отримати в кредит у банку.

Наприклад, якщо квартира коштує дорожче за суму державної допомоги, різницю можна буде покрити кредитними коштами. Саме ця квартира стане заставою перед банком до погашення позики.

Поки що нові правила не діють. Верховна Рада підтримала законопроєкт лише у першому читанні, тому документ ще мають доопрацювати та ухвалити.

Нагадаємо, житловий ваучер на 2 мільйони гривень можуть отримати ВПО, які мають статус учасника бойових дій. Допомогу можна використати для придбання або будівництва житла.