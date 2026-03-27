2 миллиона гривен на жилье: как ВПЛ получить ваучер и не потерять средства

ВПЛ с временно оккупированных территорий могут получить до 2 миллионов гривен на жилье через механизм ваучеров. В Минразвития объяснили, как забронировать средства и использовать их для покупки жилья.

Что такое жилищный ваучер?

Ваучер дает право получить государственные средства на приобретение жилья в рамках программы поддержки ВПО, отметили на сайте Министерства развития общин.

Подать заявку можно через Дію – после проверки данных формируется электронный сертификат с определенной суммой помощи.

Деньги не выплачивают на руки, их резервируют под конкретную сделку резервируют под конкретную сделку и направляют непосредственно продавцу жилья или банку после заключения договора. Это означает, что воспользоваться средствами можно только под подтвержденную покупку или ипотеку.

Максимальная сумма – до 2 миллионов гривен. Размер зависит от категории получателя и условий программы, а сам сертификат действует ограниченное время после согласования.

На что его можно использовать?

Ваучер позволяет приобрести жилье как на первичном, так и на вторичном рынке, квартиру или дом.

Средства можно направить на:

покупку готового жилья;

инвестирование в строительство;

первый взнос по ипотеке;

частичное или полное погашение кредита, в частности по программе "еОселя".

В то же время действуют ограничения по объектам. Жилье должно быть введено в эксплуатацию или соответствовать условиям финансирования, а также укладываться в установленные параметры стоимости. Перед оплатой проверяют и сам объект, и продавца.

Как использовать жилищный ваучер / Инфографика Минразвития

Как забронировать и использовать средства?

После получения ваучера нужно выбрать жилье и подать заявку на бронирование средств через Дію. После одобрения сумма резервируется под конкретный объект.

Далее нужно:

Выбрать жилье с учетом требований программы; Подать заявку на бронирование средств в Дії; Получить подтверждение резервирования; Заключить договор покупки или ипотеки; Пройти проверку документов; Дождаться перечисления средств продавцу или банку.

Бронирование действует определенный срок – 60 дней. Если сделку не заключить вовремя, резерв отменяют и средства нужно бронировать повторно. Повторно использовать уже активированный ваучер нельзя.

Сколько средств выделило государство и кто сможет получить ваучеры?