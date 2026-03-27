2 миллиона гривен на жилье: как ВПЛ получить ваучер и не потерять средства
- ВПЛ с временно оккупированных территорий могут получить до 2 миллионов гривен на жилье через ваучеры, которые резервируются под конкретную сделку и направляются непосредственно продавцу или банку.
- Ваучер можно использовать для покупки жилья на первичном или вторичном рынке, инвестирования в строительство, первого взноса по ипотеке, или погашения кредита, но сумма действительна только 60 дней после одобрения.
ВПЛ с временно оккупированных территорий могут получить до 2 миллионов гривен на жилье через механизм ваучеров. В Минразвития объяснили, как забронировать средства и использовать их для покупки жилья.
Что такое жилищный ваучер?
Ваучер дает право получить государственные средства на приобретение жилья в рамках программы поддержки ВПО, отметили на сайте Министерства развития общин.
Подать заявку можно через Дію – после проверки данных формируется электронный сертификат с определенной суммой помощи.
Деньги не выплачивают на руки, их резервируют под конкретную сделку резервируют под конкретную сделку и направляют непосредственно продавцу жилья или банку после заключения договора. Это означает, что воспользоваться средствами можно только под подтвержденную покупку или ипотеку.
Максимальная сумма – до 2 миллионов гривен. Размер зависит от категории получателя и условий программы, а сам сертификат действует ограниченное время после согласования.
На что его можно использовать?
Ваучер позволяет приобрести жилье как на первичном, так и на вторичном рынке, квартиру или дом.
Средства можно направить на:
- покупку готового жилья;
- инвестирование в строительство;
- первый взнос по ипотеке;
- частичное или полное погашение кредита, в частности по программе "еОселя".
В то же время действуют ограничения по объектам. Жилье должно быть введено в эксплуатацию или соответствовать условиям финансирования, а также укладываться в установленные параметры стоимости. Перед оплатой проверяют и сам объект, и продавца.
Как использовать жилищный ваучер / Инфографика Минразвития
Как забронировать и использовать средства?
После получения ваучера нужно выбрать жилье и подать заявку на бронирование средств через Дію. После одобрения сумма резервируется под конкретный объект.
Далее нужно:
- Выбрать жилье с учетом требований программы;
- Подать заявку на бронирование средств в Дії;
- Получить подтверждение резервирования;
- Заключить договор покупки или ипотеки;
- Пройти проверку документов;
- Дождаться перечисления средств продавцу или банку.
Бронирование действует определенный срок – 60 дней. Если сделку не заключить вовремя, резерв отменяют и средства нужно бронировать повторно. Повторно использовать уже активированный ваучер нельзя.
Сколько средств выделило государство и кто сможет получить ваучеры?
Финансирование жилищных ваучеров происходит в рамках программы "еВідновлення". В этом году государство выделило 6,6 миллиарда гривен, что позволит обеспечить жильем более 3,3 тысячи семей, отметили на Правительственном портале.
Получить помощь могут ВПЛ с ВОТ, которые относятся к уязвимым категориям. Речь идет об участниках боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны.