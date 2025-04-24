Замок доктора, в якому жив Петлюра: що відомо про історичний будинок у центрі Києва

У Києві, на вулиці Гончара є розкішний будинок, який колись називали Замком доктора. Свого часу у будинку мешкав Симон Петлюра.

Про історичну будівлю у столиці 24 Канал розповідає з посиланням на тікток kyivvibe.history.

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Історія Замку доктора в Києві

Ця садиба до 1912 року була найвищою в Києві. Належала вона відомому психіатру Михайлу Лапінському. На початку 20 століття він купив велику територію біля вулиці Гончара. Спершу звів там гідролікарню, а у 1908 році з'явився прибутковий будинок.

Довідка. Прибутковий будинок – багатоквартирний житловий будинок, збудований для здачі квартир, а також тип архітектурної споруди, що набув поширення в європейських країнах від 1830 – 1840 років.

Неоготичну споруду кияни називали Замком доктора. У кожній квартирі було по 7 кімнат з дубовим паркетом, розписаними стелями та шпалерами на стінах. А на рівні другого поверху був місток, який з'єднував будинок та двірницьку. Башта, яка виходить на тротуар, і є тією самою двірницькою.

Комплекс має єдиний стиль – усі підпірні стіни, парапети та малі архітектурні форми викладені з жовтої київської цегли.

Замок доктора у Києві, на вулиці Гончара / Фото ukrainaincognita

Колись у будинку жив Петлюра

Серед відомих мешканців будинку був Симон Петлюра. Він 2 роки прожив у квартирі №3. З приходом більшовицької влади садибу націоналізували та зробили звичайним багатоквартирним будинком.

Однак він зберіг багато оригінальних елементів. Їх сьогодні можна побачити кожен охочий.

До слова, в листопаді 2024 року департамент охорони культурної спадщини КМДА схвалив план реставрації архітектурної пам'ятки "Замку доктора".

Історія Замку доктора, де 2 роки жив Петлюра: дивіться відео

Нагадаємо, у Києві є маєток Олександра Терещенка, який збудували у 1893 році. Його особливістю є різна кількість поверхів з двох сторін. Тепер у будинку – Національна наукова медична бібліотека, де зберігають багато старовинних речей.