Заселився у 68 квартир і не заплатив: у Києві викрили незвичного шахрая

У Києві викрили чоловіка, який понад два місяці змінював орендовані квартири й не платив за проживання. За цей час він встиг заселитися у десятки помешкань, використовуючи одну й ту саму схему.

Як чоловік два місяці безплатно жив у чужих квартирах у Києві

Чоловік бронював квартири для подобової оренди через Booking. Помешкання належали компанії, яка керує апартаментами в різних районах Києва, пише ZAXID.NET.

Він обирав житло з безконтактним заселенням. Після бронювання переказував гроші за проживання та надсилав менеджерам квитанцію про оплату. У відповідь отримував код, за допомогою якого міг потрапити до квартири.

Після цього чоловік скасовував банківську операцію. Гроші не надходили на рахунок компанії, але доступ до помешкання він уже мав.

За такою схемою чоловік жив у різних квартирах із 6 березня до 11 травня 2026 року. За трохи більше ніж два місяці він встиг заселитися у 68 помешкань. Загальна вартість неоплаченого проживання становила 106 398 гривень.

Під час розгляду справи обвинувачений повністю визнав провину та погодився на спрощений розгляд. 1 липня Солом'янський районний суд Києва визнав його винним у шахрайстві.

Чоловікові призначили один рік пробаційного нагляду, а компанія, яка зазнала збитків, не подавала цивільного позову про їх відшкодування.

Нагадаємо, на ринку оренди поширені й інші схеми, через які можна втратити гроші. Шахраї публікують оголошення про короткострокову оренду за заниженими цінами, вимагають швидко переказати аванс, а після оплати зникають. Вони також можуть орендувати реальну квартиру на кілька днів, а потім пропонувати її іншим людям уже на тривалий термін і збирати передоплату.