Заворожує своєю красою: у Швейцарії на 3D-принтері надрукували найвищу у світі вежу

У швейцарському селі Муленьс звели унікальну архітектурну споруду – вежу Tor Alva. Вона стала найвищою у світі будівлею, яку надрукували на 3D-принтері.

Про оригінальну конструкцію, яка з'явилася в Альпах, 24 Канал розповідає з посиланням на Dezeen.

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Вежа з 3D-принтера у Швейцарії

Tor Alva або Білу вежу побудували на місці колишньої кузні. Її дизайн схожий до багатошарового торта. Це не просто так, адже регіон відомий своїми кондитерами. Висота вежі становить 30 метрів. Її основним елементом є 32 скручені гвинтами порожнисті колони, які надрукували на 3D-принтері. Будівництво оригінальної споруди тривало 5 місяців, сам же процес друку окремих частинок зайняв 900 годин.



Такий вигляд вежа має ззовні / Фото Birdviewpicture

Особливістю вежі є її модульна конструкція. Це означає, що споруду в будь-який момент можна розібрати й за потреби перемістити в інше місце. Вежу формують 4 поверхи. Останній, відповідно до планів, буде оглядовим майданчиком, а також сценою для виступів.

Хто будував вежу та якою була мета

Проєкт реалізував Культурний фонд Origen та Швейцарська вища технічна школа Цюриха. На будівництво витратили 4,5 мільйона франків (приблизно 5,4 мільйона доларів), що у понад 2 рази перевищило стартовий бюджет.



Вежа – вигляд зсередини / Фото Birdviewpicture

Tor Alva зможуть відвідувати туристи. Екскурсія коштуватиме 100 франків (120 доларів). У цю суму закладені відвідини вежі та частування десертом. Споруда перебуватиме у Муленьсі тільки 5 років. Мета – привернути увагу до села, яке побудували ще в 19 столітті, однак тепер у ньому проживають лише 12 людей. Далі вежу мають намір демонтувати й встановити в іншому місці.

Такий вигляд має вежа, надрукована на 3D-принтері: дивіться відео

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