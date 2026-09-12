Двокімнатна квартира за "єОселею": де платіж 10 тисяч, а де майже 40 тисяч гривень на місяць

Купівля двокімнатної квартири за програмою "єОселя" може суттєво відрізнятися залежно від міста. Якщо в одних містах щомісяця потрібно платити близько 10 тисяч гривень, то в інших – понад 30 тисяч.

Де двокімнатна квартира за "єОселею" коштує найдешевше

За даними ЛУН, найдешевше двокімнатна квартира за програмою "єОселя" коштує у Сумах. Середня стартова ціна тут становить 36 800 доларів.

Менше ніж 50 тисяч доларів таке житло коштує ще в кількох містах. У Запоріжжі середня стартова ціна становить 39 500 доларів, у Харкові – 40 100 доларів, у Миколаєві – 45 400 доларів, а в Чернігові – 46 400 доларів.

Значно дорожче двокімнатні квартири коштують на заході країни та в окремих великих містах. Найвища стартова ціна зафіксована в Ужгороді – вона майже вчетверо вища, ніж у Сумах.

Серед найдорожчих міст:

Ужгород – 142 000 доларів;

Львів – 112 000 доларів;

Кропивницький – 109 000 доларів;

Одеса – 87 500 доларів;

Рівне – 76 800 доларів.

У Києві середня стартова ціна становить 72 300 доларів. За цим показником столиця поступається не лише Ужгороду та Львову, а й Кропивницькому, Одесі та Рівному.

Скільки треба на перший внесок і щомісячні платежі

Сума першого внеску також суттєво відрізняється залежно від міста. У найдешевших містах на перший внесок потрібно менш як 10 тисяч доларів.

Суми – 7 360 доларів;

Запоріжжя – 7 900 доларів;

Харків – 8 020 доларів;

Миколаїв – 9 080 доларів;

Чернігів – 9 270 доларів.

Найбільше на перший внесок потрібно накопичити в Ужгороді, Львові та Кропивницькому – понад 20 тисяч доларів.

Ужгород – 28 300 доларів;

Львів – 22 400 доларів;

Кропивницький – 21 700 доларів;

Одеса – 17 500 доларів;

Рівне – 15 400 доларів;

Київ – 14 500 доларів.

Якщо взяти кредит на 20 років під 7% річних, найменший щомісячний платіж буде у Сумах – 10 200 гривень. У Запоріжжі він становитиме 11 000 гривень, у Харкові – 11 200 гривень, у Миколаєві – 12 600 гривень, а в Чернігові – 12 900 гривень.

У Києві щомісячний платіж становитиме 20 100 гривень. У Рівному потрібно буде сплачувати 21 400 гривень, в Одесі – 24 300 гривень, у Кропивницькому – 30 200 гривень.

Найбільші платежі серед наведених міст – у Львові та Ужгороді. У Львові це 31 200 гривень на місяць, а в Ужгороді – 39 400 гривень.

Нагадаємо, через програму "єОселя" можна купувати житло на вторинному ринку. Однак квартира чи будинок мають відповідати вимогам програми щодо площі та віку нерухомості.