Що таке вторинний ринок житла

Вторинний ринок нерухомості охоплює об'єкти, на які вже оформлено право власності, про що йдеться на сайті OLX Нерухомість.

Це можуть бути як нові будинки, введені в експлуатацію кілька років тому, так і будівлі з багатолітньою історією. Головна відмінність полягає в тому, що цією площею вже хтось користувався – жив особисто або здавав в оренду.

Купівля нерухомості на вторинному ринку має багато переваг. Наприклад, дозволяє уникнути ризиків, пов'язаних із незавершеним будівництвом чи затримкою здачі об'єкта. Крім того, такий варіант підходить покупцям, які шукають житло у конкретному обжитому районі зі сформованою інфраструктурою, де нові житлові комплекси просто не будуються.

Тоді виникає ще одне питання – чи можна оформити пільговий іпотечний кредит за програмою "єОселя" для придбання готової квартири? Це дійсно можливо, але якщо об'єкт відповідає встановленим вимогам щодо року спорудження та стану будівлі.

Згідно з інформацією у Дії, для придбання житла на вторинному ринку має бути відповідна площа.

Для квартир – не більше ніж 52,5 квадратного метра на 1 особу, або 73,5 квадратного метра на сім'ю з 2 чи 3 осіб + 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім’ї додатково, але не більше 115,5 квадратного метра незалежно від кількості членів сім'ї;.

Для житлових будинків – не більше ніж 62,5 квадратного метра на 1 особу, або 83,5 квадратного метру на сім'ю з 2 чи 3 осіб + 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім’ї додатково, але не більше 125,5 квадратного метра незалежно від кількості членів сім'ї.

Крім того, житло повинно не бути занадто старим:

для військових, медиків, педагогів, науковців тощо: приватний будинок або квартира в будинку, що будується або не є старшим за 20 років у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях, в інших областях – не старше за 3 роки;

для ВПО: житло не старше за 20 років в усіх регіонах, де працює програма;

інших осіб: приватний будинок або квартира у будинку, що будується або не старшому за 3 роки.

Ба більше, житло не може належати до пам’яток архітектури.

Нагадаємо, що з 17 липня в програмі "єОселя" діють оновлені правила. Зокема, змінилися норми площі житла.