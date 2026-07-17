Хто зможе отримати "єОселю" під 3% з 17 липня

Для ветеранів за програмою "єОселя" діятиме пільгова ставка 3% річних протягом перших 10 років і 6% річних ще на 10 років, повідомило Укрфінжитло.

Також кредит за пільговою ставкою зможуть отримати учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники війни. Пільгові умови також поширять на сім'ї загиблих або померлих ветеранів, захисників і захисниць України.

Як зміняться норми площі за програмою "єОселя"

Для квартир діятимуть такі нормативи:

для однієї людини – 52,5 квадратного метра ;

; для сім'ї з двох або трьох людей – 73,5 квадратного метра ;

; на кожного наступного члена сім'ї, починаючи з четвертого, додаватимуть ще 21 квадратний метр;

максимальна нормативна площа квартири – 115,5 квадратного метра.

Для житлових будинків норми будуть вищими:

для однієї людини – 62,5 квадратного метра;

для сім'ї з двох або трьох людей – 83,5 квадратного метр а;

а; на кожного наступного члена сім'ї додаватимуть ще 21 квадратний метр;

максимальна нормативна площа будинку – 125,5 квадратного метра.

Окремо змінюється підхід до визначення складу сім'ї. У програмі враховуватимуть дітей віком до 21 року.

Заявникам також стане простіше підтвердити доходи. За їхньою згодою Укрфінжитло зможе отримувати дані про доходи та платоспроможність із державних реєстрів.

Чи можна використати житловий ваучер для іпотеки

Використати житловий ваучер як перший внесок за програмою "єОселя" зможуть ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Однак скористатися цим механізмом можна буде лише після ухвалення Верховною Радою законопроєкту № 15335. Поки цього не станеться, банки не зможуть зараховувати житловий ваучер як перший внесок за пільговою іпотекою.