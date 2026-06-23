Як використати житловий ваучер для "єОселі"

Уряд схвалив зміни, які мають запрацювати з 17 липня 2026 року, повідомило Міністерство розвитку громад.

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Вони дозволять використовувати житловий ваучер не тільки для прямої купівлі житла, а й для першого внеску за програмою "єОселя".

Такою можливістю зможуть скористатися ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Для них ваучер зможе стати частиною оплати квартири чи будинку, якщо житло купують в іпотеку.

Водночас це не буде другою окремою виплатою від держави. Ваучер зарахують у вартість житла – зокрема як стартовий платіж за кредитом. Тобто людина зможе використати вже передбачену для неї допомогу під час оформлення іпотеки.

Для цього ваучери, які видають у межах програми "Житло для ВПО з ТОТ", мають поєднати з доступною іпотекою "єОселя". Таку можливість закладали ще під час запуску програми: ваучер мав працювати не лише для прямої купівлі житла, а й разом з іпотекою.

Програма "Житло для ВПО з ТОТ" стартувала у грудні 2025 року. Вона передбачає ваучери саме для цих категорій переселенців з окупованих територій.

Щоб нові правила реально почали діяти, Верховна Рада ще має ухвалити законопроєкт про нерухомість, придбану в іпотеку. Також уже уточнили, як оформлювати такі угоди та що має робити нотаріус під час купівлі житла з ваучером.

Скористатися ваучером як першим внеском люди зможуть на наступних етапах фінансування програми "Житло для ВПО з ТОТ". Найближчий етап очікується у вересні 2026 року.

На що ще можна витратити житловий ваучер

Житловий ваучер можна використати не лише для першого внеску за "єОселею". Кошти також дозволяють спрямувати на купівлю квартири, приватного будинку чи інвестування в житло на етапі будівництва.

Крім цього, ваучер можна використати для погашення вже оформленого іпотечного кредиту. Щоб скористатися компенсацією, власнику сертифіката потрібно забронювати кошти через застосунок "Дія" та дочекатися підтвердження резерву.