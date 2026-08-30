Что такое вторичный рынок жилья

Вторичный рынок недвижимости охватывает объекты, на которые уже оформлено право собственности, о чем говорится на сайте OLX Недвижимость.

Это могут быть как новые дома, введенные в эксплуатацию несколько лет назад, так и здания с многолетней историей. Главное отличие заключается в том, что этой площадью уже кто-то пользовался – жил лично или сдавал в аренду.

Покупка недвижимости на вторичном рынке имеет много преимуществ. Например, позволяет избежать рисков, связанных с незавершенным строительством или задержкой сдачи объекта. Кроме того, такой вариант подходит покупателям, которые ищут жилье в конкретном обжитом районе со сформировавшейся инфраструктурой, где новые жилые комплексы просто не строятся.

Тогда возникает еще один вопрос – можно ли оформить льготный ипотечный кредит по программе "еОселя" для приобретения готовой квартиры? Это действительно возможно, но только если объект соответствует установленным требованиям относительно года постройки и состояния здания.

Согласно информации в приложении "Дія", для приобретения жилья на вторичном рынке должна соблюдаться соответствующая площадь.

Для квартир – не более 52,5 квадратных метра на 1 человека или 73,5 квадратных метра на семью из 2 или 3 человек + 21 квадратный метр на каждого последующего члена семьи дополнительно, но не более 115,5 квадратных метров независимо от количества членов семьи;.

Для жилых домов – не более 62,5 квадратных метра на одного человека или 83,5 квадратных метра на семью из 2 или 3 человек + 21 квадратный метр на каждого последующего члена семьи дополнительно, но не более 125,5 квадратных метров независимо от количества членов семьи.

Кроме того, жилье не должно быть слишком старым:

для военных, медиков, педагогов, ученых и т. п.: частный дом или квартира в доме, который строится или не старше 20 лет в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях, в других областях – не старше 3 лет;

для ВПЛ: жилье не старше 20 лет во всех регионах, где действует программа;

для прочих лиц: частный дом или квартира в строящемся доме или в доме, построенном не более 3 лет назад.

Более того, жилье не может быть памятником архитектуры.

Напомним, что с 17 июля в программе "еОселя" действуют обновленные правила. В частности, изменились нормы площади жилья.