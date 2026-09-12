Где двухкомнатная квартира по программе "еОселя" стоит дешевле всего
По данным ЛУН, дешевле всего двухкомнатная квартира по программе "еОселя" стоит в Сумах. Средняя стартовая цена здесь составляет 36 800 долларов.
Менее 50 тысяч долларов такое жилье стоит еще в нескольких городах. В Запорожье средняя стартовая цена составляет 39 500 долларов, в Харькове – 40 100 долларов, в Николаеве – 45 400 долларов, а в Чернигове – 46 400 долларов.
Значительно дороже двухкомнатные квартиры стоят на западе страны и в отдельных больших городах. Самая высокая стартовая цена зафиксирована в Ужгороде – она почти в четыре раза выше, чем в Сумах.
Среди самых дорогих городов:Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- Ужгород – 142 000 долларов;
- Львов – 112 000 долларов;
- Кропивницкий – 109 000 долларов;
- Одесса – 87 500 долларов;
- Ровно – 76 800 долларов.
В Киеве средняя стартовая цена составляет 72 300 долларов. По этому показателю столица уступает не только Ужгороду и Львову, но и Кропивницкому, Одессе и Ровно.
Сколько нужно на первоначальный взнос и ежемесячные платежи
Сумма первоначального взноса также существенно отличается в зависимости от города. В самых дешевых городах на первоначальный взнос требуется менее 10 тысяч долларов.
- Суммы: – 7 360 долларов;
- Запорожье – 7 900 долларов;
- Харьков – 8 020 долларов;
- Николаев – 9 080 долларов;
- Чернигов – 9 270 долларов.
Больше всего на первоначальный взнос нужно накопить в Ужгороде, Львове и Кропивницком – более 20 тысяч долларов.
- Ужгород – 28 300 долларов;
- Львов – 22 400 долларов;
- Кропивницкий – 21 700 долларов;
- Одесса – 17 500 долларов;
- Ровно – 15 400 долларов;
- Киев – 14 500 долларов.
Если взять кредит на 20 лет под 7% годовых, самый низкий ежемесячный платеж будет в Сумах – 10 200 гривен. В Запорожье он составит 11 000 гривен, в Харькове – 11 200 гривен, в Николаеве – 12 600 гривен, а в Чернигове – 12 900 гривен.
В Киеве ежемесячный платеж составит 20 100 гривен. В Ровно нужно будет платить 21 400 гривен, в Одессе – 24 300 гривен, в Кропивницком – 30 200 гривен.
Самые высокие платежи среди перечисленных городов – во Львове и Ужгороде. Во Львове это 31 200 гривен в месяц, а в Ужгороде – 39 400 гривен.
Напомним, через программу "еОселя" можно приобретать жилье на вторичном рынке. Однако квартира или дом должны соответствовать требованиям программы относительно площади и возраста недвижимости.