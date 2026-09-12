Где двухкомнатная квартира по программе "еОселя" стоит дешевле всего

По данным ЛУН, дешевле всего двухкомнатная квартира по программе "еОселя" стоит в Сумах. Средняя стартовая цена здесь составляет 36 800 долларов.

Менее 50 тысяч долларов такое жилье стоит еще в нескольких городах. В Запорожье средняя стартовая цена составляет 39 500 долларов, в Харькове – 40 100 долларов, в Николаеве – 45 400 долларов, а в Чернигове – 46 400 долларов.

Значительно дороже двухкомнатные квартиры стоят на западе страны и в отдельных больших городах. Самая высокая стартовая цена зафиксирована в Ужгороде – она почти в четыре раза выше, чем в Сумах.

Среди самых дорогих городов:

Ужгород – 142 000 долларов;

Львов – 112 000 долларов;

Кропивницкий – 109 000 долларов;

Одесса – 87 500 долларов;

Ровно – 76 800 долларов.

В Киеве средняя стартовая цена составляет 72 300 долларов. По этому показателю столица уступает не только Ужгороду и Львову, но и Кропивницкому, Одессе и Ровно.

Сколько нужно на первоначальный взнос и ежемесячные платежи

Сумма первоначального взноса также существенно отличается в зависимости от города. В самых дешевых городах на первоначальный взнос требуется менее 10 тысяч долларов.

Суммы: – 7 360 долларов;

Запорожье – 7 900 долларов;

Харьков – 8 020 долларов;

Николаев – 9 080 долларов;

Чернигов – 9 270 долларов.

Больше всего на первоначальный взнос нужно накопить в Ужгороде, Львове и Кропивницком – более 20 тысяч долларов.

Ужгород – 28 300 долларов;

Львов – 22 400 долларов;

Кропивницкий – 21 700 долларов;

Одесса – 17 500 долларов;

Ровно – 15 400 долларов;

Киев – 14 500 долларов.

Если взять кредит на 20 лет под 7% годовых, самый низкий ежемесячный платеж будет в Сумах – 10 200 гривен. В Запорожье он составит 11 000 гривен, в Харькове – 11 200 гривен, в Николаеве – 12 600 гривен, а в Чернигове – 12 900 гривен.

В Киеве ежемесячный платеж составит 20 100 гривен. В Ровно нужно будет платить 21 400 гривен, в Одессе – 24 300 гривен, в Кропивницком – 30 200 гривен.

Самые высокие платежи среди перечисленных городов – во Львове и Ужгороде. Во Львове это 31 200 гривен в месяц, а в Ужгороде – 39 400 гривен.

Напомним, через программу "еОселя" можно приобретать жилье на вторичном рынке. Однако квартира или дом должны соответствовать требованиям программы относительно площади и возраста недвижимости.