Скільки коштує однокімнатна квартира в Києві у 2026 році

Середня вартість однокімнатної квартири в Києві сягнула 67 тисяч доларів, однак ціни суттєво відрізняються залежно від району та стану житла. Найдоступніші варіанти можна знайти менш ніж за 40 тисяч доларів, тоді як у центральних районах вартість перевищує 100 тисяч.

Скільки зараз коштує однокімнатна квартира в столиці

Середня вартість однокімнатної квартири в Києві досягла 67 000 доларів США. Проте підсумковий цінник кардинально різниться залежно від сегмента, наявності ремонту та безпосередньої локації будинку, про що свідчать свіжі дані аналітики маркетплейсу ЛУН.

Для тих, хто планує придбати власні квадратні метри, це означає необхідність ретельного вибору: різниця між найдешевшим та найдорожчим житлом у столиці може сягати сотень тисяч доларів. Особливо відчутною ця прірва стає між спальними масивами та історичним центром.

За яку суму можна зайти в новобудову

Первинний ринок залишається привабливим для покупців із обмеженим бюджетом, але тут діє суворе правило: чим далі від центру або лінії метро, тим доступніша ціна. Найдешевші компактні смарт-квартири та класичні однокімнатні в новобудовах стартують від 21 000 доларів, приблизно 972 тисячі гривень. Такі пропозиції зосереджені переважно на етапі котловану, у спальних районах або в найближчому передмісті – зокрема в районі Софіївської Борщагівки та Ірпеня.

Водночас у комплексах вищого класу та з високим ступенем готовності вартість житла від забудовника легко сягає 88 000 доларів і більше. Покупцям варто враховувати, що низький поріг входу в новобудову часто означає додаткові серйозні витрати на чорнові та чистові роботи, які можуть суттєво спустошити сімейний бюджет.

Що пропонує вторинний ринок у різних районах столиці

На вторинці ключовим фактором ціноутворення є стан оселі. Якщо в спальних районах на кшталт Оболоні, Троєщини, Дарниці чи Солом'янки бюджетні варіанти без сучасного оздоблення ще реально знайти в діапазоні 40 000 – 45 000 доларів, то в центральних локаціях правила гри зовсім інші. Наприклад, у Шевченківському районі житло без ремонту стартує від 55 000 доларів, тоді як готові квартири у популярних сучасних комплексах, як-от ЖК "Ярославів Град", легко перетинають позначки у 125 000 – 200 000+ доларів.

Медіанна вартість однокімнатних квартир за районами столиці демонструє чітку градацію між правим і лівим берегом, а також вплив наявності готового ремонту:

Печерський: $165 000 з ремонтом / $130 000 без ремонту;

Шевченківський: $99 500 з ремонтом / $80 000 без ремонту;

Голосіївський: $90 000 з ремонтом / $61 500 без ремонту;

Подільський: $85 000 з ремонтом / $70 000 без ремонту;

Дарницький: $69 000 з ремонтом / $55 000 без ремонту;

Солом'янський: $67 000 з ремонтом / $48 500 без ремонту;

Оболонський: $60 900 з ремонтом / $55 000 без ремонту;

Дніпровський: $60 000 з ремонтом / $59 000 без ремонту;

Святошинський: $53 700 з ремонтом / $45 000 без ремонту;

Деснянський: $45 000 з ремонтом / $35 900 без ремонту.

Які фактори визначають реальну вигоду угоди

Найбільш доступним для покупців залишається Деснянський район, де однокімнатне житло без ремонту можна придбати в середньому за 35 900 доларів, тоді як абсолютним лідером за дорожнечею незмінно лишається Печерськ, де квадратні метри з ремонтом коштують рекордні 165 000 доларів. Цікаво, що різниця в ціні між квартирою з готовим ремонтом і без нього в багатьох районах сягає від 15 000 до 35 000 доларів.

Покупцям радять заздалегідь рахувати витрати на будівельні матеріали та роботу бригад, адже самостійний ремонт у старому фонді часто обходиться дорожче, ніж доплата за вже готовий варіант.

До слова, оренда квартири у столиці може обійтись від 9 тисяч гривень на місяць. Але які і при купівлі - варто враховувати район та кількість кімнат. В середньому - оренда на місця у Києві складає: