Різниця майже у 6 разів: де в Україні найдорожчі та найдешевші однокімнатні квартири

Ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку України помітно відрізняються залежно від регіону. Наприкінці серпня різниця між найдорожчим і найдешевшим варіантом сягала майже шести разів.

Де найдорожчі та найдешевші однокімнатні квартири

За даними DIM.RIA, найдорожче однокімнатні квартири коштували у Києві – у середньому 89,5 тисячі доларів. В інших регіонах ціни були такими:

Львівська область – 81 тисяча доларів;

Закарпатська – 80 тисяч;

Івано-Франківська – 77 тисяч;

Чернівецька – 70 тисяч;

Рівненська – 65 тисяч;

Вінницька – 60,6 тисячі;

Волинська – 57,5 тисячі;

Тернопільська – 56,8 тисячі;

Черкаська – 55 тисяч;

Одеська – 54 тисячі;

Київська – 52 тисячі;

Житомирська – 48 тисяч;

Хмельницька – 47 тисяч;

Полтавська – 38 тисяч;

Чернігівська – 36,5 тисячі;

Дніпропетровська – 36 тисяч;

Кіровоградська – 26,5 тисячі;

Харківська – 25 тисяч;

Сумська – 24 тисячі;

Миколаївська – 20 тисяч;

Запорізька – 17,5 тисячі;

Херсонська – 15,5 тисячі доларів.

У Києві середня ціна однокімнатної квартири майже у 5,8 раза вища, ніж у Херсонській області.

У яких областях ціни змінилися найбільше

У серпні найбільше однокімнатні квартири подорожчали у Черкаській області – на 10%. У Чернівецькій області ціни зросли на 9%, а в Закарпатській – на 7%. Водночас найпомітніше житло подешевшало у Херсонській області – на 9%, тоді як у Запорізькій області падіння становило 3%.

Загалом у більшості західних областей ціни зростали. У східних та прифронтових регіонах вони переважно знижувалися або майже не змінювалися.

Найбільше попит зріс у Рівненській області – на 43%, у Вінницькій – на 32%, а в Чернівецькій та Кіровоградській – на 19%. Водночас в Одеській області попит скоротився на 7%, у Херсонській – на 3%, а в Запорізькій – на 2%.

Нагадаємо, улітку 2026 року в більшості великих міст України поменшало однокімнатних квартир на продаж на вторинному ринку. Найбільше пропозиція скоротилася у Тернополі – на 42%, а у Хмельницькому та Черкасах – на 41%.