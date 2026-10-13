Майже 75% зарплати за квартиру: скільки коштує оренда житла у Львові

Ціни на оренду квартир у Львові продовжують зростати, а вартість однокімнатного житла вже сягає 74% медіанної зарплати. Водночас вартість оренди суттєво відрізняється залежно від району міста.

Скільки коштує оренда квартир у Львові в жовтні 2026 року

За даними ЛУН, у жовтні 2026 року медіанна вартість оренди однокімнатної квартири у Львові становить 24 тисячі гривень на місяць, двокімнатної – 31 500 гривень, а трикімнатної – 36 тисяч гривень.

За рік однокімнатне житло подорожчало на 33%, двокімнатне – на 37%, а трикімнатне – на 32%. Найбільше зросли ціни на двокімнатні квартири.

Восени попит на оренду житла у Львові зростає, зокрема через безпекову ситуацію, яка спонукає людей шукати житло в західних регіонах України. Водночас оренда однокімнатної квартири у Львові становить 74% медіанної зарплати в місті.

Як відрізняються ціни на оренду однокімнатних квартир у районах Львова

Найдорожче орендувати однокімнатну квартиру у Франківському районі Львова, де медіанна вартість становить 24 900 гривень на місяць. В інших районах міста ціни на таке житло дещо нижчі:

Шевченківський – 24 800 гривень;

Залізничний – 23 000 гривень;

Сихівський – 22 500 гривень;

Галицький – 22 000 гривень.

Найдешевше орендувати однокімнатну квартиру в Личаківському районі Львова. Тут медіанна вартість становить 20 300 гривень на місяць.

Нагадаємо, за два місяці кількість активних оголошень про оренду квартир у Києві зросла на 66%. Водночас експерти пояснюють, що це не обов'язково свідчить про масовий виїзд мешканців столиці, адже зміни на ринку можуть бути пов'язані із сезонністю та переїздами в безпечніші регіони.