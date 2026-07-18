Ціни відрізняються в рази: де найдорожче купувати будинок у Києві та області

Ціни на приватні будинки у столиці та Київській області зросли, але ринок залишається дуже нерівномірним. У різних районах вартість квадратного метра може відрізнятися в рази.

Як змінилися ціни на приватні будинки у Києві

За даними ЛУН, у липні медіанна ціна квадратного метра приватного будинку в Києві становить 1 250 доларів. За рік вона зросла на 9%.

Найдорожчим залишається Печерський район, де квадратний метр коштує 2 210 доларів. Це суттєво вище за середній показник по столиці. Далі йдуть Голосіївський район із ціною 1 560 доларів та Солом'янський – 1 390 доларів.

У Подільському районі медіанна ціна становить 1 260 доларів за квадратний метр. В Оболонському та Святошинському районах вона перебуває на рівні середньої по Києву – по 1 250 доларів. Найдоступнішим серед районів, для яких вистачає даних, є Дарницький – 1 090 доларів.

Найшвидше за рік подорожчали будинки у Солом'янському районі – на 23,5%. У Голосіївському районі приріст становив 17,38%, в Оболонському – 14,34%, у Святошинському – 10,42%.

Повільніше ціни зростали у Печерському районі – на 8,52%, у Подільському – на 6,86%, у Дарницькому – на 2,54%. Для Шевченківського, Дніпровського та Деснянського районів даних недостатньо.

Скільки коштують будинки у передмісті столиці

У Київській області медіанна ціна квадратного метра приватного будинку становить 943 долари. Медіанна площа такого житла – 120 квадратних метрів.

Найдорожчі будинки продають в Обухівському районі – по 1 200 доларів за квадратний метр. У Бучанському районі квадратний метр коштує 1 000 доларів, у Фастівському – 916 доларів, у Вишгородському – 896 доларів.

Нижчі ціни зафіксували в Бориспільському районі – 829 доларів за квадратний метр, Броварському – 642 долари та Білоцерківському – 435 доларів. Різниця між найдорожчим і найдоступнішим районами області перевищує 700 доларів за квадратний метр.

Скільки коштують будинки у передмісті столиці / Інфографіка ЛУН

Найбільше за рік будинки подорожчали у Фастівському районі – на 12%. У Бучанському районі приріст становив 11%, у Білоцерківському – 7%, у Вишгородському та Бориспільському – по 4%, в Обухівському та Броварському – по 2%.

Нагадаємо, що збудувати приватний будинок у 2026 році також недешево. Бюджету у 40 тисяч доларів може вистачити на компактне житло простої форми або лише на "коробку" будинку площею близько 100 квадратних метрів.