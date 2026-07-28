Майже кожна друга угода – з іноземцями: де на Кіпрі найдорожчі квартири

Квартири на Кіпрі за рік подорожчали більш ніж на 10%, але ціни в різних містах відрізняються більш ніж удвічі. При цьому майже половина угод з нерухомістю припадає на іноземних покупців.

Скільки коштують квартири у різних містах Кіпру

У першому кварталі 2026 року квартири на Кіпрі подорожчали на 10,8% порівняно з таким самим періодом торік. Приватні будинки додали лише 3%, а загалом житло за цей час зросло в ціні на 7,5%, пише Open4business.

Найбільше за квартиру доведеться заплатити у Лімасолі. У першому півріччі середня вартість такого житла там сягнула близько 363 тисяч євро. У Пафосі вона становила 262 тисячі євро, у Нікосії – 183 тисячі, у Ларнаці – 171 тисячу євро. У районі Фамагусти середня ціна була ще нижчою – близько 150 тисяч євро.

У Ларнаці квартири також помітно дорожчають: за рік їхня вартість зросла майже на 8,9%. На ціни впливають високий попит, нестача житла та подорожчання будівництва. Водночас середня ставка за іпотекою знизилася приблизно до 3,15%, а обсяг нових кредитів зріс на 24,5%.

Хто з іноземців найчастіше купує нерухомість на Кіпрі

У першому кварталі 2026 року на громадян інших країн припало близько 43,4% зареєстрованих договорів купівлі-продажу нерухомості. За весь 2025 рік їхня частка становила 40,1%. Ще 29,1% угод припало на покупців із країн, які не входять до ЄС.

У Пафосі житло часто купують британці, росіяни та ізраїльтяни, у Ларнаці – громадяни Ізраїлю та Лівану. У Лімасолі серед покупців з-за кордону багато громадян Росії, Ізраїлю та Греції. У Нікосії ситуація інша: там частіше купують житло місцеві.

Ціни можуть продовжити зростання і в другій половині року. До кінця 2026-го житло на Кіпрі може подорожчати ще на 3 – 5%, а для нових енергоефективних квартир прогнозують зростання на 4 – 6%.

Нагадаємо, в Іспанії вторинне житло також продовжує дорожчати. У червні 2026 року середня вартість квадратного метра сягнула 3 133 євро, а за рік ціни зросли на 17,2%. У найдорожчих містах квадратний метр коштує понад 7 тисяч євро.