Після завершення війни столиця України може стикнутися з серйозним дефіцитом житла. Вже сьогодні кияни говорять про нестачу житлової площі.

Про це свідчать результати дослідження Gradus Research, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Восени ціни на квартири в новобудовах зростуть: який ціновий прогноз

Яка ситуація зараз?

У середньому на одного мешканця столиці припадає лише 20,3 квадратних метра, тоді як:

у країнах ЄС цей показник становить 42,5 квадратних метра,

у США – близько 69 квадратних метрів.



Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.

Де живуть кияни?

Згідно з опитуванням:

66% опитаних мають власне житло – квартиру чи приватний будинок,

решта – орендують або мешкають у родичів.

Придбати житло в кредит вдалося лише 12% респондентів. Найбільша частка купувала:

за власні кошти (47%),

або приватизувала (35%).

Особливо гостро проблема обмеженої площі стоїть серед молоді. 29% респондентів віком від 18 до 34 років живуть у квартирах до 40 квадратних метрів (для старших груп цей показник становить 17 – 18%).



Скільки квадратних метрів житла припадає на одного киянина / Фото Unsplash

Хто найбільше задоволений житлом?

Попри менші квадратні метри, саме молодь виявилась найбільш задоволеною своїми житловими умовами – 69% опитаних. Загалом же серед усіх вікових груп рівень задоволення складає 62%.

Раніше ми аналізували, скільки потрібно років для того, аби назбирати на свою квартиру у різних регіонах України.