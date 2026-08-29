Продаж квартири у 2026 році: скільки доведеться заплатити державі з угоди

Сума податків при продажу квартири в Україні у 2026 залежить від терміну володіння майном та кількості укладених угод протягом року. Через зростання військового збору до 5% витрати на оформлення угод підвищилися.

Від чого залежить розмір податку

Фіксованої суми податку при продажу квартири не існує, оскільки підсумковий платіж формується на основі кількох чинників, зазначають у Державній податковій службі.

На її розмір впливають:

кількість угод протягом календарного року;

термін перебування житла у власності;

наявність документів про початкову вартість нерухомості.

Якщо власник продає житло вперше за рік і володіє ним понад три роки, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір не нараховуються. Це правило не поширюється на майно, отримане у спадщину, для якого трирічний термін володіння взагалі не діє.

Водночас угоди з нерухомістю, яка перебуває у власності менше ніж три роки, підлягають обов'язковому оподаткуванню.

Які обов'язкові платежі сплачує продавець

Головне фінансове навантаження під час укладення угоди лягає на продавця майна.

При першому продажу квартири, яким володіли менше ніж три роки, продавець сплачує:

5% – податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% – військового збору.

Якщо ж це другий продаж протягом року, податки становлять:

5% – ПДФО;

5% – військовий збір.

Для третього та кожного наступного продажу загальна ставка зростає:

18% – ПДФО;

5% – військовий збір.

Фото: Податки при продажі квартири / Державна податкова служба

За наявності офіційних документів про ціну придбання майна податок вираховується лише з чистого прибутку – різниці між купівлею та продажем. У разі відсутності таких паперів податки доведеться сплатити з усієї суми, вказаної в договорі.

Скільки витрачає покупець

Покупець житла зобов'язаний внести збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у розмірі 1% від вартості об'єкта.

Крім того, під час нотаріального посвідчення угоди сплачується 1% державного мита, яке за домовленістю сторін часто ділиться навпіл.

Усі отримані доходи від продажу майна громадяни зобов'язані задекларувати до 1 травня наступного року.

Нагадаємо, що пенсіонери та особи з інвалідністю можуть бути повністю або частково звільнені від окремих зборів під час продажу квартири. А ветерани та люди з інвалідністю І групи мають знижені ставки при сплаті державного мита.