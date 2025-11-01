Відповідно до Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України" при продажу квартири, будинку чи комерційного приміщення продавець сплачує податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір. Детальніше розповідає 24 Канал.

Які податки при продажі житла сплачують українці?

Розмір податків залежить від кількох факторів – кількості продажів протягом року, терміну володіння майном і типу об'єкта.

Основні податкові ставки:

0% ПДФО і 0% військового збору – якщо ви продаєте житло вперше за рік і володієте ним понад 3 роки;

5% ПДФО і 5% військового збору – якщо нерухомість перебуває у власності менш як 3 роки;

18% ПДФО і 5% військового збору – для другої та наступних угод продажу протягом року.

Крім того: продавець сплачує 1% державного мита за нотаріальне оформлення; покупець – 1% збору до Пенсійного фонду.

Послуги нотаріуса зазвичай коштують приблизно 1% від вартості угоди, але це залежить від домовленості сторін,

– пояснюють в агентстві нерухомості "Арсенал".

Хто може скористатися податковими пільгами у 2025 році?

Держава надала низку податкових послаблень для окремих груп платників:

єдиний продаж за рік – якщо це ваша перша угода протягом року і житло у власності понад 3 роки, податки не сплачуються;

спадщина або дарування – продаж нерухомості, отриманої у спадок від близьких родичів (батьків, дітей, подружжя), звільняється від податків, навіть якщо володіння триває менш як 3 років.



Частина українців може не сплачувати податки про продажі житла / Фото news.dtkt.ua

Для інших спадкоємців діють стандартні ставки. Однак є і пільгові категорії громадян:

пенсіонери та особи з інвалідністю можуть бути повністю або частково звільнені від окремих зборів;

ветерани та люди з інвалідністю І групи мають знижені ставки при сплаті державного мита;

продаж єдиного житла – якщо це ваше основне місце проживання і ви володієте ним понад 3 роки, ПДФО та військовий збір не нараховують.

Як зменшити податкові витрати при продажу квартири?

Щоб не переплачувати, експерти радять діяти обдумано:

плануйте продаж – намагайтеся здійснювати лише одну угоду на рік, адже це дає право на нульову ставку;

перевірте термін володіння – якщо три роки ще не минули, можливо, варто трохи почекати, щоб отримати пільгу;

зберігайте документи – під час продажу спадкового майна необхідно підтвердити спорідненість (свідоцтво про народження, шлюб тощо), щоб скористатися податковими послабленнями.

Які регіони стали лідерами за сплатою податку на нерухомість у 2025 році?

За даними Державної податкової служби, з січня по серпень 2025 року до місцевих бюджетів України надійшло майже 8,7 мільярда гривень податку на нерухомість.

Найбільші надходження зафіксовано у Києві, де сума сплаченого податку становила 1,74 мільярда гривень. На другому місці – Київська область із показником 0,86 мільярда гривень, далі йдуть Дніпропетровська область, яка перерахувала 0,84 мільярда гривень, та Одеська область із 0,83 мільярда гривень.

Загалом протягом восьми місяців податок на нерухомість сплатили понад 740 тисяч платників.