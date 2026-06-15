Смартквартири вже не здаються дешевими: у яких містах ціни зросли в рази

За п'ять років смартквартири в Україні подорожчали майже в усіх обласних центрах. Найсильніше це відчули покупці й орендарі у західних областях, де компактне житло стало одним із найпопулярніших форматів.

Скільки тепер коштує купівля смартквартир?

OLX Нерухомість порівняв ціни на квартири площею 20 – 30 квадратних метрів у травні 2021 року та травні 2026 року.

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У сегменті купівлі найбільше зростання зафіксували в обласних центрах заходу України. В Івано-Франківську смартквартири подорожчали у чотири рази, до 1,7 мільйона гривень. У Луцьку середня ціна перевищила 1,8 мільйона гривень, а в Рівному зросла утричі, до 1,7 мільйона гривень.

У Львові компактні квартири подорожчали на 196%, до 2,4 мільйона гривень. У Тернополі ціна зросла на 186%, до 1,4 мільйона гривень, у Хмельницькому – на 184%, до 1,4 мільйона гривень. В Ужгороді зростання становило 151%, до 1,5 мільйона гривень, у Чернівцях – 148%, до 1,5 мільйона гривень.

Подорожчання понад 100% також зафіксували в Черкасах, Житомирі, Кропивницькому та Одесі. У Черкасах і Житомирі медіанна ціна досягла 1,5 мільйона гривень, у Кропивницькому – 967 тисяч гривень, в Одесі – 1,3 мільйона гривень.

У Києві смартквартира в травні 2026 року коштувала близько 1,8 мільйона гривень. Столиця стала третьою за ціною після Львова та Луцька, а за п'ять років ціни тут зросли на 74%.

Найменше купівля подорожчала в Дніпрі, Чернігові, Сумах, Миколаєві та Харкові. У Дніпрі ціна зросла до 1 мільйона гривень, у Чернігові – до 866 тисяч гривень, у Сумах – до 764 тисяч гривень, у Миколаєві – до 657 тисяч гривень, у Харкові – до 767 тисяч гривень.

Херсон став єдиним містом, де смартквартири подешевшали. Медіанна ціна знизилася на 9%, до 435 тисяч гривень.

Попит на купівлю суттєво зріс лише в обласних центрах заходу України. В Ужгороді та Тернополі кількість відгуків зросла на 143 – 145%, в Івано-Франківську – на 89%, у Чернівцях – на 75%, у Львові – на 72%. Найбільше падіння попиту зафіксували в Херсоні – на 93%.

Як змінилися ціни на оренду смартквартир?

Оренда квартир площею 20 – 30 квадратних метрів подорожчала в усіх обласних центрах – найпомітніше на заході України.

В Івано-Франківську медіанна оренда збільшилася на 217%, до 9,5 тисячі гривень. В Ужгороді вона зросла на 175%, до 11 тисяч гривень, у Тернополі – на 167%, до 8 тисяч гривень.

У Львові смартквартири здають у середньому за 13 тисяч гривень, що на 138% більше, ніж п'ять років тому. У Чернівцях оренда зросла на 152%, до 8,8 тисячі гривень. У Рівному та Луцьку ціни піднялися на 100%, до 9 тисяч гривень.

У Києві оренда смартквартир зросла на 60%, до 12 тисяч гривень. За рівнем ціни столиця поступається лише Львову.

На півдні та південному сході найбільше зростання зафіксували в Запоріжжі – на 129%, до 8 тисяч гривень. У Дніпрі оренда зросла на 70%, до 8,5 тисячі гривень, у Миколаєві – на 45%, до 5,5 тисячі гривень, в Одесі – на 40%, до 7 тисяч гривень. У Херсоні ціна піднялася на 13%, до 4 тисяч гривень, у Харкові – на 4%, до 5,5 тисячі гривень.

Кількість відгуків на оренду найбільше зросла в Ужгороді, Полтаві, Житомирі, Львові та Тернополі. В Ужгороді попит піднявся на 263%, у Полтаві – на 230%, у Житомирі – на 122%, у Львові – на 84%, у Тернополі – на 72%.

Падіння попиту на оренду зафіксували у Дніпрі та Херсоні. У Дніпрі кількість відгуків знизилася на 25%, у Херсоні – на 98%.

Де продають найдорожчі однокімнатні квартири?

Найдорожчі однокімнатні квартири серед регіонів продають у Закарпатській області, де середня ціна досягла 75,8 тисячі доларів. Майже на одному рівні перебувають Львівська та Івано-Франківська області з вартістю 75 тисяч і 72 тисячі доларів відповідно. До п'ятірки найдорожчих регіонів також увійшла Рівненська область, де середня вартість житла становить 65 тисяч доларів.

Натомість у Київській, Житомирській та Черкаській областях власники просять у середньому від 46 до 49 тисяч доларів за однокімнатне житло. У Хмельницькій області середня вартість становить 42 тисячі доларів.