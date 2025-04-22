Коли спадкоємець може втратити право на спадщину: 5 випадків, про які варто знати

Право на спадщину можна втратити загалом у п'яти випадках. Мовиться про обставини, за яких спадкоємець здійснив аморальний вчинок і порушив правові засади спадкування.

Спадкування – це перехід права власності на майно від спадкодавця до спадкоємця. Він може відбуватися на підставі закону за загальноприйнятою чергою спадкоємців або за заповітом. 24 Канал, посилаючись на Delo.ua, розповідає, у яких випадках, здавалося б, очевидний спадкоємець може втратити право власності.

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Коли спадкоємець може втратити право на власність

Фактично всі 5 випадків пов'язані з недобросовісністю спадкоємців. По-перше, втратити право власності можуть люди, які умисно позбавили життя спадкодавця, або когось з можливих спадкоємців чи навіть просто намагались це зробити. Однак навіть тут є виняток.

Власники мають першочергове право на визначення долі свого майна, тому цивільним кодексом передбачено, що якщо особа вчинила замах на позбавлення життя майбутніх спадкоємців і спадкодавець про це знав, але все одно залишив заповіт на таку особу, то вона залишається у списках спадкоємців,

– пояснила спеціалістка київського адвокатського бюро Олена Воронкова.

По-друге, від спадкування усуваються ті, хто умисно заважали спадкодавцю скласти заповіт або внести до нього зміни, а також сприяли набуттю собі або іншим людям права власності чи просто "працювали" над збільшенням собі майбутньої частки.

Сімейні та родинні випадки

По-третє, позбавленими спадку можуть бути батьки відносно своїх дітей, якщо вони були позбавлені батьківських прав, і вони залишилися непоновленими.

По-четверте, можливість отримати спадок можуть забрати в одного з подружжя, якщо їхній шлюб є недійсним або суд визнав його таким.

Важливо. Шлюби, укладені між близькими родичами, якщо один із подружжя вже перебуває у зареєстрованому шлюбі, або якщо один із подругів є недієздатним – автоматично вважаються недійсними.

По-п'яте, за рішенням суду можуть усунути спадкоємця, який ухилявся від надання допомоги спадкодавцю. Це можливо у випадках, коли спадкодавець через хворобу, каліцтво чи просто похилий вік був у безпорадному стані.