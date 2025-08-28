Після 2-річних стосунків 26 серпня Тейлор Свіфт та Тревіс Келсі оголосили про заручини. Пропозицію руку і серця футболіст зробив співачці у своєму маєтку в Канзасі вартістю 6 мільйонів доларів.

Вибір місця не був випадковим: особняк Келсі площею понад 1 500 квадратних метрів, розташований у престижному районі Лівуд в Канзасі. Маєток, оточений зеленню, гарантує повну приватність, передає 24 Канал із посиланням на Realtor.com.

Дивіться також Шедевр у Палм-Біч: Сильвестр Сталлоне показав, як виглядає його маєток із власним пляжем

Що відомо про будинок, де Свіфт сказала Келсі "так"?

Келсі придбав цей будинок у вересні 2022 року, заплативши за нього 6 мільйонів доларів. Розкішна садиба розташована в закритому комплексі на ділянці майже у 3,5 акри.

Маєток із шістьма спальнями та шістьма ванними кімнатами стоїть за воротами, що ведуть до ефектного кругового під'їзду. Усередині – справжня мрія для любителів приймати гостей: кухня для шеф-кухаря, парадна їдальня, медіа-зал, винний льох і бар.

У дворі – простора зона відпочинку з басейном у стилі Беверлі-Гіллз, численними лежаками, парасолями та іграшками для плавання. Також є літня кухня, тенісний і піклбол-корти, водоспад, джакузі та міні-гольф.

Який на вигляд маєток бойфренда Свіфт / Фото Brynn Burns Photography

Зверніть увагу! Співачка Тейлор Свіфт за своє 35-річне життя змінила не один будинок. Її список нерухомості привертає увагу, не менше ніж вона сама.