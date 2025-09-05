Укр Рус
5 вересня, 19:16
3

Красиво, але не практично: які модні тренди у ремонті ні в якому разі не варто повторювати

Альона Захарова
Основні тези
  • Чорні змішувачі, хоча й стильні, не практичні для щоденного використання через видимість нальоту та швидке зношення покриття.
  • Інші тренди, яких варто уникати: білі глянцеві кухні, суцільне підсвічування LED, стіни з декоративною штукатуркою під бетон, оскільки вони можуть створювати дискомфорт або виглядати непрактично.
  • Тренди у ремонті формуються на великих виставках і популяризуються через соціальні мережі, але важливо обирати практичні рішення для тривалого використання.

Ремонт – справа клопітка й дорога, тому кожен хоче зробити оселю сучасною та стильною. Але дизайн-тренди, які сьогодні виглядають ефектно на фото в Instagram чи Pinterest, не завжди виявляються практичними у реальному житті.

Є кілька модних рішень, яких варто уникати, щоб не шкодувати згодом. Більше про них розкаже 24 Канал з посиланням на видання Yorsh.

Чорні змішувачі: стильно, але не для щоденного використання

Останні роки особливої популярності набули чорні матові змішувачі у ванних кімнатах та на кухні. Вони виглядають елегантно, додають простору сучасного акценту й начебто роблять інтер'єр дорожчим. Але за красою ховається низка проблем:

  • Постійний наліт. На чорній поверхні добре видно краплі води, вапняний наліт та навіть відбитки пальців. Тому такий змішувач доведеться протирати після кожного використання.
  • Швидке зношення покриття. Матові чорні поверхні легко дряпаються, а через деякий час покриття може потьмяніти або навіть злазити.
  • Не для жорсткої води. Якщо у вашому регіоні вода містить багато вапна, такий змішувач швидко втратить презентабельний вигляд.

Тож замість чорного змішувача краще обрати класичні варіанти з нержавіючої сталі або хрому – вони служать довше й не потребують щоденного полірування.


Які модні тренди у ремонті ні в якому разі не варто повторювати / Фото Unsplash

Інші тренди, з якими варто бути обережними

  • Білі глянцеві кухні – надзвичайно ефектні, але на фасадах видно кожну подряпину й відбиток.
  • Суцільне підсвічування LED – виглядає сучасно, але швидко набридає і може створювати дискомфорт для очей.
  • Стіни з декоративною штукатуркою під бетон – у маленьких квартирах роблять інтер'єр холодним та "офісним".

 

Звідки беруться тренди у ремонті?

  • Тренди у ремонті та дизайні інтер'єрів не виникають самі собою – вони формуються під впливом багатьох факторів. Щороку в Мілані, Парижі, Кельні та інших містах проходять великі виставки дизайну та будівельних матеріалів. Там презентують нові колекції меблів, плитки, сантехніки, освітлення. Саме ці ідеї швидко розходяться по світу і потрапляють у каталоги брендів та шоуруми.
  • Соціальні мережі сильно впливають на популярність певних стилів. Фото з ідеально білими кухнями, чорними змішувачами чи "лофтовими" інтер'єрами поширюються вірусно, і люди починають хотіти те саме у себе вдома. А великі компанії просувають ті чи інші рішення, бо їм вигідно продавати нові колекції. Наприклад, коли на ринок виводять чорну сантехніку, вона масово з'являється у рекламі, журналах та шоурумах, формуючи "моду".

Як ми бачимо, тренди у ремонті приходять і зникають, а жити у квартирі доводиться роками. Тому краще обирати практичні рішення, які легко доглядати та які не втратять актуальності вже через сезон.