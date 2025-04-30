Ціни знову змінилися: скільки коштує оренда квартир у західних містах і де найдешевше

У західних містах попит на нерухомість досі високий, адже вони стають прихистком для багатьох українців у часі війни. За останні пів року ціни на квартири знову змінилися, щоправда, не всюди в бік подорожчання.

У чотирьох західних містах ціни на оренду впали. Про це свідчать аналітичні дані популярної онлайн-платформи з нерухомості ЛУН, розповідає 24 Канал.

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У яких західних містах ціни на квартири знизилися

Івано-Франківськ

Однокімнатні квартири здають за 13 500 гривень на місяць. Це на 7% дешевше, ніж було пів року тому. Оренда двокімнатних квартир стала дешевшою на 2% і коштує 16 300 гривень. А трикімнатні квартири здають без змін у вартості – за 16 400 гривень.

Хмельницький

Вартість оренди однокімнатних квартир становить 10 000 гривень, тобто на 5% дешевше. Середня орендна плата за двокімнатні квартири знизилася аж на 9% – до вартості однокімнатного житла. Ціни на трикімнатні помешкання не змінилися й у середньому становлять 12 тисяч гривень на місяць.

а даними ЛУНу, Хмельницький є найдешевшим містом за вартістю оренди серед усіх західних міст.

Рівне та Львів

В обох містах подешевшала оренда лише однокімнатних квартир. У Рівному середня місячна плата становить 11 500 гривень (-4% за пів року), а у Львові – 17 500 гривень (-2% за пів року).

Двокімнатні та трикімнатні квартири в Рівному здають по 12 тисяч гривень. Їхня ціна не змінилася. А от у Львові двокімнатні квартири подорожчали на 5% і тепер коштують 20 900 гривень. Трикімнатні помешкання здають майже без змін у ціні – за 22 600 гривень (-1%).

Де ціни на оренду не змінилися

В Луцьку, Тернополі, Ужгороді та Чернівцях ціни на оренду не змінилися. Цікаво, що найдорожчі однокімнатні квартири, за даними ЛУН, пропонують в Ужгороді. Ціни там навіть вищі, ніж у Києві та Львові. Середня орендна вартість за місяць становить 18 800 гривень. Двокімнатні коштують в середньому 20 900 гривень, а трикімнатні – 25 100 гривень.

В Луцьку ціни такі:

однокімнатні квартири – 14 000 гривень;

двокімнатні квартири за 15 000 гривень

даних про трикімнатні квартири недостатньо для статистики.

У Чернівцях:

однокімнатні квартири – 12500 гривень;

двокімнатні квартири – 14 800 гривень;

трикімнатні квартири – 16 700 гривень.

У Тернополі:

однокімнатні квартири – 10 500 гривень;

двокімнатні – 12 000 гривень;

трикімнатні – 13 000 гривень.

Варто зазначити, що в Україні лідерами за орендною вартістю житла є Ужгород, Львів та Київ. А найдешевші квартири пропонують у Харкові, Запоріжжі та Миколаєві з огляду на безпекову ситуацію.