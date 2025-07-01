Попит більший за пропозицію: що відбувається з ринком нерухомості в Одесі, Миколаєві та Херсоні
- В Одесі, Миколаєві та Херсоні спостерігається зростання попиту як на купівлю, так і на оренду однокімнатних квартир.
- Однак кількість пропозицій майже на усіх ринках зменшилася.
Ринок нерухомості на Півдні демонструє зміни як у вартості житла, так і в рівні попиту. За спостереженнями аналітиків, кількість пропозицій не закриває потреби потенційних покупців та орендарів.
Найдорожчі квартири пропонують в Одесі, після якого йде Миколаїв, а вже тоді – Херсон. Про це свідчать дані дослідження OLX Нерухомості, пише 24 Канал.
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Купівля квартири в південних містах
Середня вартість однокімнатної квартири на ринку Одеси становить 1,8 мільйона гривень. І це на 24% більше, ніж у травні минулого року. У Миколаєві середня ціна – 788 тисяч гривень (+0,5% за рік), а в Херсоні – 623 тисячі гривень (-5% за рік).
Найбільше відгуків на оголошення про продаж квартир зафіксували в Одесі, а відтак попит зріс на 71%. У Миколаєві теж зросла зацікавленість покупців – на 41%.
Водночас пропозиція на ринку в обох містах зменшилася: в Одесі – на 15%, а в Миколаєві – на 29%.
Які ціни на ринку оренди
Винаймати однокімнатну квартиру на місяць коштує:
- в Одесі – 9,5 тисячі гривень (+27% за рік);
- у Миколаєві – 6 тисяч гривень (+33% за рік);
- у Херсоні – 3,5 тисячі гривень (+17% за рік).
Попит на оренду зріс у всіх містах: в Одесі – на 62%, у Миколаєві – на 7% та в Херсоні – на 5%. Кількість оголошень, як і на ринку купівлі, переважно зменшилась: в Одесі – на 45%, а в Херсоні – на 52%. Пропозиція збільшилася лише у Миколаєві – на 19%.
Отже, основна тенденція на Півдні – зростання попиту та підняття цін, але зменшення кількості пропозицій.