Попит більший за пропозицію: що відбувається з ринком нерухомості в Одесі, Миколаєві та Херсоні

Ринок нерухомості на Півдні демонструє зміни як у вартості житла, так і в рівні попиту. За спостереженнями аналітиків, кількість пропозицій не закриває потреби потенційних покупців та орендарів.

Найдорожчі квартири пропонують в Одесі, після якого йде Миколаїв, а вже тоді – Херсон. Про це свідчать дані дослідження OLX Нерухомості, пише 24 Канал.

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Купівля квартири в південних містах

Середня вартість однокімнатної квартири на ринку Одеси становить 1,8 мільйона гривень. І це на 24% більше, ніж у травні минулого року. У Миколаєві середня ціна – 788 тисяч гривень (+0,5% за рік), а в Херсоні – 623 тисячі гривень (-5% за рік).

Найбільше відгуків на оголошення про продаж квартир зафіксували в Одесі, а відтак попит зріс на 71%. У Миколаєві теж зросла зацікавленість покупців – на 41%.

Водночас пропозиція на ринку в обох містах зменшилася: в Одесі – на 15%, а в Миколаєві – на 29%.

Які ціни на ринку оренди

Винаймати однокімнатну квартиру на місяць коштує:

в Одесі – 9,5 тисячі гривень (+27% за рік);

гривень (+27% за рік); у Миколаєві – 6 тисяч гривень (+33% за рік);

гривень (+33% за рік); у Херсоні – 3,5 тисячі гривень (+17% за рік).

Попит на оренду зріс у всіх містах: в Одесі – на 62%, у Миколаєві – на 7% та в Херсоні – на 5%. Кількість оголошень, як і на ринку купівлі, переважно зменшилась: в Одесі – на 45%, а в Херсоні – на 52%. Пропозиція збільшилася лише у Миколаєві – на 19%.

Отже, основна тенденція на Півдні – зростання попиту та підняття цін, але зменшення кількості пропозицій.