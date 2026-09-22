Однокімнатні дорожчають, а трикімнатні дешевшають: що відбувається з цінами на житло в Луцьку

Ціни на квартири в Луцьку змінюються нерівномірно, тоді як оренда житла продовжує дорожчати. За пів року однокімнатні квартири додали в ціні 6%, а трикімнатні, навпаки, здешевшали на 3% у доларах.

Скільки коштують квартири на вторинному ринку Луцька

За даними ЛУН, у вересні медіанна вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Луцька становить 61 200 доларів. Двокімнатні квартири коштують у середньому 71 500 доларів, а трикімнатні – 75 тисяч доларів.

Які ціни на квадратний метр у новобудовах Луцька

Медіанна стартова ціна квадратного метра в новобудовах Луцька у вересні становить 43 тисячі гривень. Найдорожче житло продають у бізнес-класі, а найдешевше – у комфорт-класі.

Ціни залежно від класу новобудови:

Бізнес-клас – 48 тисяч гривень за квадратний метр.

Преміумклас – 43 тисячі гривень.

Комфорт-клас – 42 тисячі гривень.

Квартир економкласу в продажу нині немає.

Скільки коштує орендувати квартиру в Луцьку

Оренда житла в Луцьку продовжує дорожчати через внутрішню міграцію та відносну безпеку регіону. У вересні медіанна вартість оренди однокімнатної квартири становить 18 тисяч гривень на місяць.

За даними ЛУН, на оренду однокімнатної квартири в Луцьку доведеться витрачати близько 60% заробітної плати. Двокімнатні квартири коштують трохи дешевше – у середньому 17 500 гривень на місяць.

Нагадаємо, у вересні однокімнатні квартири на вторинному ринку Івано-Франківська коштують у середньому 46,2 тисячі доларів, а їхня оренда – 22,4 тисячі гривень на місяць.