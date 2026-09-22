Сколько стоят квартиры на вторичном рынке Луцка

По данным ЛУН, в сентябре медианная стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке Луцка составляет 61 200 долларов. Двухкомнатные квартиры стоят в среднем 71 500 долларов, а трехкомнатные – 75 тысяч долларов.

Каковы цены за квадратный метр в новостройках Луцка

Медианная стартовая цена квадратного метра в новостройках Луцка в сентябре составляет 43 тысячи гривен. Самое дорогое жилье продается в бизнес-классе, а самое дешевое – в комфорт-классе.

Цены в зависимости от класса новостройки:

Бизнес-класс – 48 тысяч гривен за квадратный метр.

Премиум-класс – 43 тысячи гривен.

Комфорт-класс – 42 тысячи гривен.

Квартир эконом-класса в продаже сейчас нет.

Сколько стоит аренда квартиры в Луцке

Аренда жилья в Луцке продолжает дорожать из-за внутренней миграции и относительной безопасности региона. В сентябре медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 18 тысяч гривен в месяц.

По данным ЛУН, на аренду однокомнатной квартиры в Луцке придется тратить около 60% заработной платы. Двухкомнатные квартиры стоят немного дешевле – в среднем 17 500 гривен в месяц.

Напомним, что в сентябре однокомнатные квартиры на вторичном рынке Ивано-Франковска стоят в среднем 46,2 тысячи долларов, а их аренда – 22,4 тысячи гривен в месяц.