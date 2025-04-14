Падіння цін – лише в одній країні: де в ЄС найвідчутніше зросла вартість житла та його оренди

Ціни на житло у країнах Євросоюзу у четвертому кварталі 2024 року зросли на 4,9%, а орендна плата збільшилася на 3,2%. Такими є результати на ринку нерухомості, якщо порівнювати з аналогічним періодом попереднього року.

Про це йдеться в даних про ціни на житло та оренду, опублікованих Євростатом, інформує 24 Канал.

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Як змінилися ціни на житло та оренду в ЄС

У четвертому кварталі 2024 року, якщо порівнювати з третім, ціни на житло в Євросоюзі зросли на 0,8%, а оренда помешкань – на 0,6%.

З 2010 року по четвертий квартал 2024 року ціни збільшилися на 55,4%, а орендна плата – на 26,7%.

За ці роки вартість оренди зростала стабільно, водночас ціни на помешкання були непостійними. Між 1 кварталом 2015 року та 3 кварталом 2022 року фіксували сильне подорожчання квартир. На заміну йому прийшло невелике падіння цін та стабілізація. А у 2024 році ціни знову пішли вгору.



Як змінювалися ціни на житло в ЄС з 2010 по 2024 роки / Інфографіка Eurostat

Де ціни зростали найбільше

За період з 2010 по 2024 роки ціни на житло найактивніше зростали у таких країнах:

Угорщина – на 234%;

Естонія – на 228%;

Литва – на 187%;

Латвія – на 153%;

Чехія – на 142%;

Португалія – на 120%;

Болгарія – на 115%;

Австрія – на 112%;

Люксембург – на 105%.

На Кіпрі вартість помешкань залишилися на рівні 2010 року.

Де вартість житла зменшилася

Ціни на житло за період з 2010 по 2024 рік зменшилися лише в одній країні – Італії. Там зафіксували здешевшання помешкань на 4%.



Як змінилися ціни на житло в різних країнах / Інфографіка Eurostat

Як змінилися ціни на оренду житла

Вартість оренди житла за цей період зросла у 26 країнах Євросоюзу. Найвідчутніше в таких:

Естонія – на 212%;

Литва – на 175%;

Угорщина – на 114%.

Єдиною країною, де оренда подешевшала, стала Греція. Там зафіксували падіння цін на 13%.