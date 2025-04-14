Про це йдеться в даних про ціни на житло та оренду, опублікованих Євростатом, інформує 24 Канал.
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Як змінилися ціни на житло та оренду в ЄС
У четвертому кварталі 2024 року, якщо порівнювати з третім, ціни на житло в Євросоюзі зросли на 0,8%, а оренда помешкань – на 0,6%.
З 2010 року по четвертий квартал 2024 року ціни збільшилися на 55,4%, а орендна плата – на 26,7%.
За ці роки вартість оренди зростала стабільно, водночас ціни на помешкання були непостійними. Між 1 кварталом 2015 року та 3 кварталом 2022 року фіксували сильне подорожчання квартир. На заміну йому прийшло невелике падіння цін та стабілізація. А у 2024 році ціни знову пішли вгору.
Як змінювалися ціни на житло в ЄС з 2010 по 2024 роки / Інфографіка Eurostat
Де ціни зростали найбільше
За період з 2010 по 2024 роки ціни на житло найактивніше зростали у таких країнах:
- Угорщина – на 234%;
- Естонія – на 228%;
- Литва – на 187%;
- Латвія – на 153%;
- Чехія – на 142%;
- Португалія – на 120%;
- Болгарія – на 115%;
- Австрія – на 112%;
- Люксембург – на 105%.
На Кіпрі вартість помешкань залишилися на рівні 2010 року.
Де вартість житла зменшилася
Ціни на житло за період з 2010 по 2024 рік зменшилися лише в одній країні – Італії. Там зафіксували здешевшання помешкань на 4%.
Як змінилися ціни на житло в різних країнах / Інфографіка Eurostat
Як змінилися ціни на оренду житла
Вартість оренди житла за цей період зросла у 26 країнах Євросоюзу. Найвідчутніше в таких:
- Естонія – на 212%;
- Литва – на 175%;
- Угорщина – на 114%.
Єдиною країною, де оренда подешевшала, стала Греція. Там зафіксували падіння цін на 13%.