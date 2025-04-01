Скільки коштують квартири в Румунії: де ціни нижчі від львівських

Румунія – одна з найдоступніших країн Європи для купівлі житла. Середня ціна квадратного метра в країні становить 1 266 євро.

Румунський ринок житла пропонує різні ціни залежно від регіону. Скільки там коштує житло та як ціни відрізняються від українських, 24 Канал розповідає з посиланням на delo.ua.

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Які ціни на квартири в різних містах

Найдорожчу житлову нерухомість у Румунії пропонують у таких міста:

Клуж-Напока – розвинене місто з потужним IT-сектором і великим попитом на житло. Тут квадратний метр житла коштує 2 165 євро.

Бухарест – столиця Румунії, де ціни зростають через великий попит й економічну активність. За квадрат помешкання просять 1 676 євро.

Середній рівень цін на квартири у таких містах:

Брашов, Констанца, Сібіу – міста популярні серед туристів й інвесторів. Середня вартість квадратного метра квартири там становить 1 400 – 1 500 євро.

Тімішоара, Крайова, Ясси – великі промислові й освітні центри. Тут квадрат продають за 1 300 – 1 400 євро.

Найдешевша нерухомість у такому місті:

Бистриця – один із найдешевших регіонів, однак з обмеженими перспективами роботи. Квадрат помешкання коштує 1 012 євро.

Зауважимо, що Брашов приваблює близькістю до гір, Ясси вирізняється багатим культурним життям і мережею університетів. Такі міста можуть бути найвигіднішим вкладенням для далекоглядних покупців.



У Бистриці квартири одні із найдешевших у Румунії / Фото iStock

Зверніть увагу! Відповідно до даних ЛУН найдорожче квадратний метр новобудови в Україні коштує у Львові – 1 360 доларів (1 260 євро) та у Києві – 1 280 доларів (1 186 євро). Загалом у Румунії середні ціни на житло вищі від українських. Однак можна знайти квартири й на рівні львівських чи київських та навіть дешевші.

Купівля житла в Румунії українцями

Відповідно до румунського законодавства громадяни України мають рівні можливості з жителями Євросоюзу щодо придбання нерухомості. Йдеться як про житлові приміщення, так і комерційні площі.

Аби купити квартиру в Румунії потрібно:

паспорт або ID-картка;

ідентифікаційний номер нерезидента (NIF) – його можна отримати в місцевих податкових органах;

договір купівлі-продажу, оформлений у нотаріуса.

Слід врахувати, що всі договори проходять обов'язкову нотаріальну реєстрацію, а отримання ідентифікаційного номера є першим кроком у процесі оформлення угоди.