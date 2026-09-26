Це не Київ чи Львів: де найвищі ціни на однокімнатні квартири в Україні

Медіанні ціни на нерухомість за рік зросли в усіх обласних центрах. Однак це не стсоувалося Херсона та Рівного. У цих містах вартість навпаки – дещо знизилась.

Як змінилися ціни на нерухомість за рік

Водночас столиця посідає лише третє місце у списку найдорожчих квартир, про що йдеться у дослідженні Команди OLX Нерухомості.

Одна з найбільших платформ для пошуку житла, дослідила ситуацію на ринку купівлі-продажу однокімнатних квартир. Відсоток зростання порахували для ціни за серпень 2026 року порівняно з ціною за серпень 2025 року.

Найбільше міст з високими цінами на купівлю житла зосереджено на заході України. Наприклад, лідером за подорожчанням однокімнатних квартир для купівлі став Хмельницький. Ціни в місті зросли на 20%, порівняно з серпнем минулого року. Медіанна ціна становить близько 44,7 тисячі доларів.

На другому місці – Львів – +19% до 77,2 тисячі доларів. Також +17% зросла медіанна вартість у Кропивницькому – до 31,8 тисячі доларів та у Вінниці – до 59,2 тисячі доларів.

В Одесі та Івано-Франківську зафіксували по +16% в обох містах. Але медіанна ціна дещо різниться – 51,9 тисячі доларів та 50,2 тисячі доларів відповідно.

Подорожчання на +13% спостерігали в Ужгороді – 78,3 тисячі доларів (найвища медіанна ціна в Україні), Тернополі – 52 тисячі доларів та Сумах – 24 тисячі доларів.

У порівнянні з серпнем 2025 року, у 2026 році медіанна вартість купівлі 1-кімнатної квартири в Житомирі стала вищою на +11% і становить 52 тисячі доларів.

У Черкасах та Полтаві показник зріс на +7%, до 48,3 тисячі доларів та 39,6 тисячі доларів відповідно.

На +6% стало дорожче придбати 1-кімнатну квартиру у Чернівцях, Харкові та Миколаєві: 60,2 тисячі доларів у Чернівцях, 25,1 тисячі доларів у Харкові та 20,5 тисячі доларів у Миколаєві.

Бачимо, що суттєво нижчими лишаються медіанні ціни у містах сходу та півдня України, зокрема через наближеність до лінії фронту та безпекову ситуацію,

– йдеться у дослідженні.

У Дніпрі, Києві та Чернігові однокімнатні квартири на ринку купівлі додали у вартості на +4%.

У столиці медіанна ціна у серпні 2026 становила 75 тисячі доларів, що менше, ніж у Львові та Ужгороді.

Натомість у Дніпрі та Чернігові зростання відбулося до 31,6 тисячі доларів та 34,2 тисячі доларів відповідно.

А у Запоріжжі медіанна вартість на ринку купівлі однокімнатних квартир одна з найнижчих. У серпні 2026 вона складала 16 тисяч доларів, що на +2% більше, ніж торік.

Де зафіксували найменші показники зростання

Єдиними обласними центрами, де медіанна ціна купівлі однокімнатної квартири зменшилася, стали Рівне та Херсон.

У Рівному фіксували -5%, до 55,5 тисячі доларів.

Натомість у Херсоні здешевлення відбулося на рівні -14%. Тут 1-кімнатні квартири залишаються найдоступнішими для купівлі: медіанна вартість складає 12 тисяч доларів.

Таким чином, майже в усіх обласних центрах відбулося подорожчання. Найбільше ціни зросли на заході та у центрі України. Зокрема, у прифронтових містах житло залишається доступнішим.

Нагадаємо, що вже цієї осені очікується подорожчання квартир у новобудовах. Найбільш помітне подорожчання прогнозують у житлових комплексах із готовністю понад 50%.