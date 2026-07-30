Економ дорожчий за преміум: які ціни на житло у Хмельницькому

У Хмельницькому зростають ціни одразу в кількох сегментах ринку житла. Найдорожчими залишаються трикімнатні квартири, а квадратний метр будинку в місті коштує більш ніж удвічі дорожче, ніж в області.

Скільки коштує житло на вторинці у Хмельницькому

Наприкінці липня медіанна ціна однокімнатної квартири у Хмельницькому становить 43 тисячі доларів. Двокімнатні коштують 59 тисяч доларів, а трикімнатні – 71 тисячу доларів, повідомляє ЛУН.

За рік найбільше подорожчали однокімнатні квартири – на 20%. Двокімнатні додали 18%, а трикімнатні – 15%. Подібне зростання нині демонструють й інші міста центральної та західної України, де на ринок впливають внутрішня міграція, безпекова ситуація та попит на житло у великих обласних центрах.

На ринку приватних будинків розрив між містом та областю ще відчутніший. У Хмельницькому квадратний метр коштує 751 долар, а медіанна площа будинку становить 120 квадратних метрів. В області квадратний метр коштує 344 долари, а медіанна площа – 90 квадратних метрів. Вища ціна у самому місті пов'язана насамперед із локацією та доступом до роботи, послуг і міської інфраструктури.

Яка вартість квадратного метра у новобудовах Хмельницького

Середня стартова ціна квадратного метра у новобудовах наприкінці липня становить 36,9 тисячі гривень.

Бізнес-клас коштує 39,2 тисячі гривень за квадратний метр, економ – 39 тисяч, преміум – 38 тисяч, а комфорт – 36 тисяч гривень. Такий розподіл виглядає нетипово: економклас майже зрівнявся з бізнес-класом і навіть дорожчий за преміум.

Скільки коштує оренда квартир у Хмельницькому

Медіанна оренда однокімнатної квартири становить 12,5 тисячі гривень на місяць. Двокімнатна коштує 14 тисяч гривень, а трикімнатна – 15 тисяч.

Хмельницький при цьому залишається дешевшим за частину інших міст заходу України. На вартість оренди впливають внутрішня міграція, попит на відносно безпечніші міста та обмежена пропозиція житла. Напередодні осені попит також традиційно зростає.

Нагадаємо, у Вінниці наприкінці липня також зросли ціни на житло, причому найбільше подорожчали однокімнатні квартири. Водночас вартість квадратного метра у новобудовах там помітно вища, ніж у Хмельницькому. Оренда у Вінниці також залишається дорожчою