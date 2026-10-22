Оренда подорожчала майже наполовину: скільки тепер коштує житло в Івано-Франківську

Оренда квартир в Івано-Франківську за рік подорожчала майже наполовину. Зросли й ціни на вторинному ринку – тепер за однокімнатне житло доведеться заплатити близько 49 тисяч доларів.

Яка вартість оренди в Івано-Франківську восени 2026 року

За даними ЛУН, у жовтні за однокімнатну квартиру в Івано-Франківську доведеться віддати у середньому 22 600 гривень на місяць. Двокімнатна квартира нині коштує 27 100 гривень на місяць.

В Івано-Франківську за останній рік вартість оренди однокімнатних і двокімнатних квартир зросла на 45%. Оренда квартир у західних регіонах України помітно подорожчала через внутрішню міграцію населення і відносну безпеку регіону.

Скільки коштує житло на вторинному ринку Івано-Франківська

Ціни на квартири в Івано-Франківську продовжують зростати. Лише за останні пів року однокімнатне житло подорожчало на 17% у доларах. Таку динаміку пов'язують із високим попитом на нерухомість у відносно безпечному регіоні.

У жовтні 2026 року середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Івано-Франківська становить 49 тисяч доларів, а двокімнатної – 68,5 тисячі доларів. Трикімнатне житло коштує 86,2 тисячі доларів, тоді як квартири з чотирма та більшою кількістю кімнат продають у середньому за 112 тисяч доларів.

Приватні будинки в Івано-Франківську значно дорожчі за квартири. Середня вартість такого житла становить 140 тисяч доларів, а квадратний метр коштує в середньому 934 долари.

Яка вартість квадратного метра на первинці

На первинному ринку Івано-Франківська середня стартова ціна квадратного метра від забудовників становить 1 060 доларів. Вартість залежить від класу житлового комплексу.

У жовтні 2026 року ціни такі:

Комфорт – 1 000 доларів за квадратний метр.

Бізнес – 1 100 доларів за квадратний метр.

Преміумклас – 1 450 доларів за квадратний метр.

Квартир економкласу в новобудовах Івано-Франківська наразі немає у продажу.

Нагадаємо, через посилення російських обстрілів жителі Запоріжжя переїжджають до безпечніших регіонів України. Переїзд родини з перевезенням речей та орендою житла може коштувати щонайменше 80 тисяч гривень.