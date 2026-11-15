Прописка в одному місті, квартира в іншому: чи дадуть єОселю на купівлю такого житла

Державна програма єОселя дозволяє українцям придбати житло в іпотеку на пільгових умовах, причому місце реєстрації покупця не обов'язково має збігатися з містом, де розташована квартира. Водночас під час вибору нерухомості потрібно враховувати територіальні обмеження програми, вимоги до віку будинку та граничної вартості житла.

Чи дозволяє єОселя купувати квартиру в іншому місті

Так, українці можуть придбати квартиру за державною програмою єОселя в іншому місті, навіть якщо зареєстровані в іншому населеному пункті. Правила програми не встановлюють вимоги, щоб місце реєстрації позичальника обов'язково збігалося з розташуванням нерухомості. Тобто людина, яка зареєстрована, наприклад, у Дніпрі, може оформити пільгову іпотеку на квартиру в Києві, Львові чи Вінниці. Так само житель столиці може придбати житло в іншому регіоні України.

Важливо! Програма передбачає певні вимоги до самого позичальника. Зокрема, він повинен бути громадянином України, бути старшим за 18 років на момент оформлення кредиту, відповідати вимогам щодо платоспроможності та не мати житла у власності або мати його площу в межах установлених обмежень.

Водночас під час подання заявки через Дію потрібно правильно вказати населений пункт, у якому людина планує придбати нерухомість. Це важливо, оскільки від обраного міста залежить гранична вартість квадратного метра житла, яку враховують під час розрахунку умов кредитування.

На офіційному порталі єОселі також пояснюють, що змінити населений пункт, зазначений у заявці, іноді можна на етапі оформлення іпотеки. Однак це залежить від банку: у деяких випадках доведеться скасувати попередню заявку та подати нову, вже з потрібним містом.

Які обмеження потрібно врахувати під час вибору квартири

Хоча місце реєстрації не обмежує вибір міста для придбання нерухомості, сама квартира повинна відповідати умовам програми. Зокрема, єОселя передбачає вимоги до площі, вартості та віку житла.

За інформацією Укрфінжитла, нерухомість має розташовуватися на підконтрольній Україні території. Придбати квартиру за програмою не можна на тимчасово окупованих територіях та територіях активних бойових дій, для яких не визначена дата завершення бойових дій або окупації.

Також діють обмеження щодо віку будинку. Для більшості категорій позичальників житло в інших областях України та Києві має бути введене в експлуатацію не раніше ніж за три роки до укладення кредитного договору.

Важливо! Для внутрішньо переміщених осіб передбачені ширші можливості: вони можуть придбати нерухомість віком до 20 років у регіонах, де діє програма. Аналогічні винятки передбачені для окремих категорій позичальників у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.

Окремо потрібно враховувати нормативну площу житла. Для однієї людини або сім'ї з двох осіб вона становить до 52,5 квадратного метра квартири. Для сім'ї з трьох осіб передбачено таку саму площу, а за кожного наступного члена сім'ї додається ще 21 квадратний метр.

Якщо квартира дорожча за встановлений програмою ліміт або перевищує нормативну площу, різницю позичальник має покрити власними коштами. Тому перед вибором нерухомості варто перевірити не лише її вартість, а й відповідність усім вимогам єОселі.

Отже, придбати квартиру за єОселею в іншому місті цілком реально. Головне – відповідати вимогам програми, правильно вказати населений пункт у заявці та переконатися, що обрана нерухомість підходить за площею, ціною, віком будинку й місцем розташування.

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