Наполеонівський форт і власна пристань: у Венеції продають приватний острів із таємною ціною

У Венеційській лагуні виставили на продаж приватний острів Креван площею 5 700 квадратних метрів із відреставрованою фортецею часів Наполеона. На території облаштували житлову віллу і власну пристань, однак вартість об'єкта розголошують не всім.

Усамітнення від світу

Креван називають "зачарованим оазисом спокою та краси". Він знаходиться далеко від натовпів туристів, але з острова відкривається захопливий краєвид на центр Венеції, пише The Guardian.

Ділянка суші розташована за 7,5 кілометра на північний схід від Венеції, неподалік островів Бурано та Торчелло.

Креван дає можливість усамітнитися від світу, не залишаючи універсальної привабливості Венеції. Ви купуєте не просто резиденцію та ділянку землі, а простір, приватність і цілий ландшафт, який потрібно зберегти,

– розповів засновник агенції Lionard Luxury Real Estate Дімітрі Корті.

Фортеця з вертолітним майданчиком

Головною окрасою острова є оборонний форт площею 215 квадратних метрів, побудований французькими військовими 1806 року за часів Наполеона.

Приватні власники повністю відновили історичну споруду, зберегли її оригінальне планування та облаштували всередині житлову віллу з їдальнею, чотирма спальнями та трьома ванними кімнатами.

Фото: Власники обладнали житлову вілу на острові / Lionard Luxury Real Estate

Територія острова оточена захисними насипами, а в парку висаджені фруктові й декоративні дерева, впорядковані газони та городи.

Для зручного доступу на острові обладнали вертолітний майданчик і два причали у внутрішньому каналі.

Фото: Територія на острові Креван / Lionard Luxury Real Estate

Багата історія острова

Збудували Креван у 1806 році французькі військові. Початково острів мав стратегічне значення для захисту північного узбережжя лагуни від Австрійської імперії.

Однак у 1815 році Креван перейшов під австрійський контроль. А в 1866 році, після приєднання Венето до Італійського королівства, опинився під владою Італії.

Військові використовували форт аж до завершення Першої світової війни, після чого об'єкт тривалий час занепадав.

Лише в середині XX століття оборонний комплекс перейшов у приватні руки й був переобладнаний під житловий маєток.

Фото: На острові є власний причал / Lionard Luxury Real Estate

Втім, рієлтори не розголошують у відкритому доступі вартість унікального острова у Венеційській лагуні. Ціну Кревана повідомляють лише потенційним покупцям за запитом.

Нагадаємо, раніше у Шотландії уперше за останні 80 років на продаж виставили приватний острів Шуна. Це мальовнича приватна ділянка площею понад 1 100 акрів, за яку просять 5,5 мільйона фунтів стерлінгів, тобто близько 310 мільйонів гривень.