Уединение от мира

Креван называют "очаровательным оазисом спокойствия и красоты". Он находится вдали от толп туристов, но с острова открывается захватывающий вид на центр Венеции, пишет The Guardian.

Участок суши расположен в 7,5 километрах к северо-востоку от Венеции, недалеко от островов Бурано и Торчелло.

Креван дает возможность уединиться от мира, не отказываясь от универсальной привлекательности Венеции. Вы покупаете не просто резиденцию и участок земли, а пространство, уединение и целый ландшафт, который нужно сохранить,

– рассказал основатель агентства Lionard Luxury Real Estate Димитри Корти.

Крепость с вертолетной площадкой

Главным украшением острова является оборонительный форт площадью 215 квадратных метров, построенный французскими военными в 1806 году во времена Наполеона.

Частные владельцы полностью восстановили историческое сооружение, сохранили его оригинальную планировку и обустроили внутри жилую виллу со столовой, четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами.

Фото: Владельцы обустроили жилую виллу на острове / Lionard Luxury Real Estate

Территория острова окружена защитными насыпями, а в парке высажены фруктовые и декоративные деревья, благоустроены газоны и огороды.

Для удобного доступа на острове оборудовали вертолетную площадку и два причала во внутреннем канале.

Фото: Территория на острове Креван / Lionard Luxury Real Estate

Богатая история острова

Креван был построен в 1806 году французскими военными. Изначально остров имел стратегическое значение для защиты северного побережья лагуны от Австрийской империи.

Однако в 1815 году Креван перешел под австрийский контроль. А в 1866 году, после присоединения Венето к Итальянскому королевству, оказался под властью Италии.

Военные использовали форт вплоть до окончания Первой мировой войны, после чего объект долгое время приходил в упадок.

Лишь в середине XX века оборонительный комплекс перешел в частные руки и был переоборудован под жилое поместье.

Фото: На острове есть собственный причал / Lionard Luxury Real Estate

Впрочем, риэлторы не разглашают в открытом доступе стоимость уникального острова в Венецианской лагуне. Цену Кревана сообщают только потенциальным покупателям по запросу.

Напомним, ранее в Шотландии впервые за последние 80 лет на продажу выставили частный остров Шуна. Это живописный частный участок площадью более 1 100 акров, за который просят 5,5 миллиона фунтов стерлингов, то есть около 310 миллионов гривен.