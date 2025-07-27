Про унікальну пропозицію на ринку 24 Канал розповідає з посиланням на The Sun.

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Що відомо про острів, який продають?

Розташований острів Шуна, який виставили на продаж, недалеко від узбережжя Аппіна (Аргайл і Б'ют), що у Шотландії. Його ціна – 5,5 мільйона фунтів стерлінгів або приблизно 310 мільйонів гривень.

Острів належав родині Галлі з 1945 року. Як розповідає Джим Галлі, який виріс там, життя на острові було "ідеальним – серед білосніжних пляжів і природи". Тепер, після десятиліть володіння, родина вирішила продати свою власність.

Продажем займаються агентства Sotheby's International Realty і Knight Frank, які називають об'єкт винятковим – із величезним потенціалом як для екотуризму, так і для створення приватної резиденції.

Який вигляд має острів: Фото Knight Frank

Що саме продають разом з островом?

Разом з приватним островом нові власники отримають таке:

руїни історичного замку XX століття з можливістю реставрації (потрібне погодження з владою);

чинний аграрний бізнес і орендні будинки для туристів;

8 житлових об'єктів, що можуть розмістити до 52 людей;

приватну пристань, ангар для човнів (елінги) та майданчик для вертольотів;

повністю автономну систему енергозабезпечення: сонячні батареї, вітряки, акумулятори та дизельні генератори;

багату фауну – олені, лані, морські орли, морські свині;

умови для полювання та традиційних видів сільського спорту;

зручну транспортну доступність: приблизно 90 кілометрів до аеропорту Глазго, дістатися можна водою або повітрям.

Перші огляди острова для потенційних покупців стартують уже найближчим часом. Для тих, хто мріє про приватний світ у гармонії з природою – це справді виняткова нагода.