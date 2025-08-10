Вітальня — це не лише про естетику, а й про функціональність. Ця кімната має бути місцем, де можна як затишно провести час наодинці, так і з комфортом прийняти гостей. Акторка Камерон Діаз якраз так усе й організувала.

За словами експертім, ключем до успіху стало правильне розташування диванів та крісел. Воно навіть має назву – метод розмовних сидінь, розповідає 24 Канал, посилаючись на Homes & Gardens.

Яка вітальня у Камерон Діаз?

Інтер'єр можна схарактеризувати двома словами – тиха розкіш. Світлі тони, розкішні м'які меблі, помірний акцентний декор – там немає нічого надмірного чи помпезного, але вітальня справді ошатна.

Такого результату, на думку дизайнерів, частково вдалося досягти завдяки плануванню. Акторка обрала для себе концепцію "розмовні сидіння".

Це навмисне розміщення меблів для заохочення особистої взаємодії між людьми. Щоправда, Камерон Діаз обрала розташування не довкола однієї точки, як зазвичай, – біля телевізора чи каміна. Диван та крісла розміщені просто поряд, частково одні напроти одних. Так гостям комфортно бачити, чути та взаємодіяти.

Бо Хеллберг, шведський експерт із меблевої продукції, каже, що цей метод можна застосувати в будь-якому домі. Крім того, вона не обмежується житловим простором.

"Зазвичай це кругле чи напівкругле планування сидінь, що звернені всередину, або використання модульних вуличних меблів, які можна адаптувати до груп різної кількості людей", – пояснив експерт.

Між сидіннями добре облаштувати естетичний куточок, наприклад, поставити журнальний столик з квітами й мінімальним декором, як це зробила Камерон Діаз. Так вдасться створити відчуття затишку, а головне – єдності.