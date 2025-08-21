Яскравий акцент може повністю змінити вітальню, особливо якщо кольори кімнати схиляються до нейтральної гами. Чудовим прикладом такого дизайнеського рішення є вітальня Шерон Стоун.

На світлині, яку акторка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі, видно чіткий яскравий акцент з-поміж спокійних нейтральних тонів. На думку, дизайнерів, він ідеально довершив інтер'єр цієї кімнати, розповідає 24 Канал з посиланням на Homes & Gardens.

Читайте також Коридором Гвінет Пелтроу захоплюються всі дизайнери, а його секрет лише у декількох деталях

Яка вітальня у Шерон Стоун?

Для акценту акторка обрала принтований вишнево-червоний диван. Дизайнери кажуть, що він візуально "підіймає" її вітальню кремового відтінку. З боків диван вдало обрамлений двома настільними лампами теплого кольору.

Поява червоного дивана у вітальні є, безумовно, сміливою заявою. Однак декорування цим кольором у "невеликих дозах" – завжди гарне рішення.

Експерименти зі сміливим кольором можуть здатися складним завданням, особливо якщо це головна кімната вашого будинку, і ви раніше цього не робили. Але ви можете почати з малого, з різнокольорових подушок або привабливого килима,

– пояснює британський експерт Джейд Крукс.

Якщо не яскравий диван, то можна обрати акцентне крісло. Головне правило – не перебільшити з кольором, а цього можна достягти пом'якшуючи його нейтральними тонами, як це зробила Шерон Стоун.

На фото видно, що килим біля її червоного дивана, наприклад, – нейтрально коричневий. А малюнок на картині, хоч і виконаний у яскравих тонах, але на білому тлі.