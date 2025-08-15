Будинок Гвінет Пелтроу в Каліфорнії можна побачити на просторах її інстаграму, а також у публікаціях дизайнерки, що працювала над інтер'єром. Вона якраз і оприлюднила повноцінні фото "приголомшливого" коридору, розповідає 24 Канал, посилаючись на Homes & Gardens.

Що такого особливого в коридорі Гвінет Пелтроу?

Передпокій акторки вражає відчуттям затишку та спокою, які відчутні навіть через фото. Класичні нейтральні кольори дбають про його позачасовий вигляд, попри постійні зміни у трендах дизайну.

Однак секретом такого вишуканого інтер'єру є не кольори, і навіть не меблі чи декор. Загальну картину "домальовують" кімнатні рослини, кажуть дизайнери.

Ефектна "зелень" на столі займає центральне місце у передпокої акторки, а фікус біля дверей її чудово доповнює. Якщо точніше, то Гвінет Пелтроу обрала для себе фікуси роду еластик та лірата. Обидві рослини мають пишне вічнозелене листя, яке наче додає життя у цей простір.

Зелень у коридорі має велике значення. Незалежно від того, великий ваш коридор чи дуже вузький, рослини – це чудовий спосіб оживити його, а також приємна деталь, щоб вітати гостей (і себе!) вдома,

– прокоментувала британська дизайнерка Ліза Генсбі.

"Якщо у вас є місце, можна поставити вузький консольний столик зі скульптурною рослиною. У маленьких приміщеннях достатньо просто встановити полицю та поставити рослину там", – додала експертка.

Оскільки коридори – це не ті приміщення, де ми проводимо час, а просто прохідні зони, варто обирати рослини, які не потребують особливого догляду.

"Рослини справді змінюють енергетику дому – навіть одна має значення", – наголосила дизайнерка.