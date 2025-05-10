У США чоловік заплатив тисячі незнайомцям, щоб ті покинули його будинок: як таке сталося

Американець, на ім'я Марко Веласкес, не міг спокійно продати свій будинок у Чикакаго. Під час огляду чловік дізнався, що там незаконно поселилася якась пара.

Як пише ABC7 News, справа не дійшла до суду. Чоловік звернувся до поліції, але правоохоронці були безсилі, а тоді вирішив діяти сам, розповідає 24 Канал.

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Незнайомці заявили, що вони є власниками будинку

Марко вирішив продати свій будинок, у якому не жив, тому звернувся за допомогою до агентів. Житло зацікавило потенційного покупця, тому він попросив про огляд. Тоді й з'ясувалося, що в будинку самовільно поселилася пара.

Коли до будинку приїхала поліція, то незнайомці сказали, що вони придбали цей будинок нещодавно. Пара навіть показала документ про іпотеку, але згодом підтвердилося, що такого запису в реєстрі не існує.

Найгірше було, коли поліція сказала, що нічого не може зробити. Справу потрібно передавати в цивільний суд,

– сказав американець.

Річ у тім, що згідно із законодавством штату Іллінойс, поліція не має повноважень виселяти людей без рішення суду. Чоловік, очевидно, зрозумівши, що судові процеси можуть затягнутися, вирішив діяти сам. Він зробив радикальний крок – переїхав у будинок.



Будинок, який захопили незнайомці / Скриншот випуску новин

Марко переночував у вітальні, в той час, як пара залишалася в одній зі спалень. За його словами, це створило напружену атмосферу та подіяло. Наступного ранку пара заявила, що хоче отримати 8000 доларів за те, щоб залишити будинок.

Це для них не вперше

Власник не хотів погоджуватися на таку велику суму, тому вирішив вести переговори. Так він знизив ціну до 4300 доларів. Після отримання цієї суми пара виїхала з будинку.

Згодом детектив поліції Чикаго повідомив власникові, що жінка, яка зайняла його будинок, була помічена в схожій справі. Вона хотіла захопити будинок одного подружжя. Тоді її заарештували за звинуваченнями у крадіжці зі зломом, підробці документів та незаконному проникненні.

Наразі жінка заперечує всі звинувачення, як і її хлопець, не даючи коментарів журналістам.