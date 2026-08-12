Просто переглянути документи недостатньо: що перевірити перед купівлею житла на вторинці

Під час купівлі квартири на вторинному ринку одного огляду житла недостатньо. Щоб не втратити гроші після угоди, покупцеві варто перевірити власника та документи.

Що перевірити перед купівлею квартири на вторинному ринку

Завдаток або значну частину суми не варто передавати до перевірки продавця та самої квартири. Спочатку потрібно переконатися, що людина справді має право продавати житло, розповіла керівниця ЮК "Prima Leader Group" адвокатка Діна Дрижакова у коментарі 24 Каналу.

Окремо варто перевірити, хто саме є власником квартири. Якщо її продає представник, потрібно переглянути довіреність і з'ясувати, чи дає вона право укладати таку угоду від імені власника.

Квартиру також варто перевірити у Державному реєстрі речових прав. Там містяться дані про власника, дату та підставу виникнення права власності. Також варто з'ясувати, чи немає арешту, іпотеки, заборони відчуження або інших обтяжень.

Окремо варто перевірити, як квартира перейшла до нинішнього власника. Правовстановлюючий документ покаже, на якій підставі він отримав житло. Особливо уважно варто перевіряти квартири, які нещодавно перейшли у спадщину, були отримані за рішенням суду або кілька разів перепродавалися за короткий час.

Фактичне планування житла бажано звірити з технічним паспортом. Якщо власник самовільно змінив планування, це може створити проблеми вже для нового власника. Також потрібно з'ясувати, чи не була квартира придбана у шлюбі. У такому разі для продажу може знадобитися письмова згода другого з подружжя.

Передавати гроші та підписувати договір варто лише після перевірки квартири й документів. Умови розрахунку краще заздалегідь обговорити з нотаріусом, особливо якщо продавець просить великий аванс. Нотаріус перевіряє документи, особу та повноваження сторін, а після оформлення угоди право власності покупця реєструють у Державному реєстрі речових прав.

Нагадаємо, перевірити, кому насправді належить квартира чи будинок, можна через Державний реєстр речових прав на порталі Дія. У довідці є дані про власника, зареєстровані права на нерухомість, іпотеку, заборони на відчуження та інші обтяження.