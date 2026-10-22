Купівля квартири за довіреністю: одна перевірка вбереже від втрати житла

Купівля квартири за довіреністю може обернутися втратою грошей, якщо продавець відкличе документ. Однак одна перевірка перед підписанням договору допоможе покупцю уникнути такої ситуації.

Чим небезпечна купівля квартири за довіреністю

Як пояснила рієлторка Оксана Чуйко, головна небезпека полягає у можливості раптового скасування документа. Власник житла може відкликати видану за кордоном довіреність у будь-який момент – навіть за годину до підписання паперів.

Якщо договір підписано за скасованою довіреністю, колишній власник легко визнає купівлю недійсною через суд. У результаті нерухомість повертається продавцю, а покупець залишається без квартири й ризикує роками повертати власні кошти.

Як перевірити довіреність перед купівлею квартири

Якщо власник квартири перебуває за кордоном, покупцю варто наполягати на оформленні довіреності саме в консульстві України. Такий документ вносять до Єдиного реєстру довіреностей (ЄРД), де нотаріус може перевірити, чи залишається він чинним.

Зверніть увагу, що провести цю перевірку варто за кілька хвилин до підписання договору купівлі-продажу, адже власник може відкликати довіреність навіть незадовго до укладення угоди.

Також покупцю рекомендують зв'язатися з ним через відеодзвінок і попросити показати закордонний паспорт та особисто підтвердити згоду на продаж квартири.

У договорі купівлі-продажу потрібно вказати реальну вартість квартири без заниження ціни. Якщо угоду визнають недійсною, покупцю може бути складно повернути всю сплачену суму. Якщо продавець наполягає на заниженні ціни або відмовляється від відеозв'язку, експерти радять відмовитися від купівлі.

Нагадаємо, в Україні пропонують запровадити нові правила роботи рієлторів. Законопроєкт передбачає обов'язкову акредитацію фахівців, вимоги до їхньої професійної підготовки та відповідальність за порушення. Наразі документ ще не ухвалили.