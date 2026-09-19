Афери з орендою житла: як не віддати гроші шахраям і правильно укласти договір

Попит на ринку оренди нерухомості росте, а разом з ним зростає й кількість хитрих афер, через які можна втратити чималі гроші. Шахраї використовують різні схеми, але проблем можна уникнути, якщо діяти правильно до підписання документів.

Які схеми шахрайства найчастіше трапляються

Аферисти постійно вдосконалюють свої методи і вигадали вже чимало схем шахрайства з орендою квартири, розповіла у коментарі 24 Каналу адвокатка і керівниця ЮК "Prima Leader Group" Діна Дрижакова.

Серед основних схем адвокатка називає:

Передоплата ще до перегляду квартири

Шахраї можуть вимагати завдаток за "бронювання" житла або пояснювати необхідність оплати великим попитом на квартиру чи тим, що власники нібито перебувають у від'їзді. У результаті після отримання грошей зв'язок із "орендодавцем" може зникнути, а самого житла – не існувати.

Фейкові агентства та "інформаційні послуги"

Людині пропонують укласти договір нібито на доступ до бази квартир або контактів власників. Після оплати виявляється, що номери телефонів недійсні, а запропоновані варіанти житла не відповідають оголошенням.

Оренда від імені "родича" або іншої людини

Квартиру може показувати та здавати особа, яка не є її власником і не має нотаріально посвідченої довіреності. Після отримання грошей виникає ризик, що справжній власник взагалі не знає про оренду.

Незаконна суборенда

Ще одна схема – винайняти квартиру на короткий термін, а потім перездати її іншій людині на тривалий період. Іноді одне й те саме житло можуть одночасно "здати" кільком орендарям, отримавши з кожного оплату.

Як перевірити квартиру і власника

Щоб не потрапити в таку пастку, документи на житло та повноваження людини, яка його здає, варто перевірити заздалегідь.

Головне правило безпеки під час оренди житла – юридична перевірка документів до передачі будь-яких грошей чи підписання договору,

– наголосила Діна Дрижакова.

Перед укладанням угоди адвокатка радить вимагати виключно оригінали документів:

витяг з Реєстру речових прав;

свідоцтво про право власності;

договір купівлі-продажу або дарування.

Необхідно зіставити паспортні дані із зазначеними у паперах. Якщо квартира має кількох співвласників, потрібно вимагати особисту присутність або письмову згоду кожного з них.

Додатково варто перевірити майно через Державний реєстр речових прав на наявність арештів чи застав.

Коли договір підписує не сам власник, а рієлтор, слід попросити нотаріально посвідчену довіреність. У документі мають бути чітко визначені повноваження представника, зокрема право укладати договір оренди та отримувати гроші.

Як правильно укладати договір

Письмовий договір оренди терміном до трьох років має повну юридичну силу без обов'язкового нотаріального посвідчення – достатньо підписів обох сторін. Однак у ньому варто чітко прописати:

строк оренди;

розмір і порядок оплати;

комунальні платежі;

умови розірвання договору;

та відповідальність сторін.

Обов'язково слід скласти окремий акт приймання-передачі, де зафіксувати перелік майна, стан ремонту, детальні показники лічильників та сам факт передачі ключів.

Будь-які розрахунки – чи то завдаток, чи оплату за перший і останній місяці – краще фіксувати письмовою розпискою або здійснювати через банківський переказ. У призначенні безготівкового платежу завжди потрібно чітко вказувати "Орендна плата за договором від [дата]".

Нагадаємо, оренда квартири без письмового договору може створити проблеми як для власника, так і для орендаря. У разі конфлікту складніше довести суму та факт оплати, умови повернення застави, строк оренди чи відповідальність за пошкодження майна. Тому домовленості краще фіксувати письмово, а стан житла та майна – в акті приймання-передачі.